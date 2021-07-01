KKTC’de aşırı sıcak ve arıza nedeniyle, elektrik üretimi yetersiz kalıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, 280 megavata yükselen ihtiyacın ancak 270 megavatının üretilebildiğini, aradaki 10 megavatlık eksik nedeniyle tüm bölgelerde birer saatlik dönüşümlü kesintilere gidildiğini açıkladı.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan TAK’a yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklarda oluşan talebe üretimin yetersiz kaldığını, birer saatlik kesintilerin bu gece 22.00’ye kadar süreceğini söyledi. Erdoğan, şu anda tüketim 280 megavatken, Teknecik’teki arıza nedeniyle üretimin 270 megavatta kaldığını, aradaki açığı kesintilerle karşılamak zorunda kaldıklarını anlattı.

60 megavatlık üretim jeneratöründeki arızanın yarına kadar giderilmesini hedeflediklerini ifade eden Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan, kesintiler için önceden duyuru yapmalarının mümkün olmadığını ancak kesintilerin bir saat süreceğinin bilinmesini istediklerini söyledi.