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KKTC’de Bir İlk Daha; KKTC Kimliği ile Kripto Para Cüzdanı!

Dünyada popülaritesi zirve yapan ve geleceğin para birimi olan “Kripto Para” alım satımını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları artık kendi kimlikleriyle al-sat yapabilecek.

11 Mart 2021 Perşembe 11:54
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KKTC’de Bir İlk Daha; KKTC Kimliği ile Kripto Para Cüzdanı!

Dünyada popülaritesi zirve yapan ve geleceğin para birimi olan “Kripto Para” alım satımını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları artık kendi kimlikleriyle al-sat yapabilecek.

Kripto para borsasında KKTC’nin ilk ve tek Avrupa Birliği lisanslı Şirketi olan Miracle Cash&More güvencesiyle KKTC kimliğiyle kripto para cüzdanı açılabilecek ve bu cüzdan üzerinden alım satım gerçekleştirebilecek. 15 Mart tarihinden itibaren hizmete girecek olan sistemde sadece KKTC kimliği ile değil KKTC’de yaşayan kayıtlı herkes kendine ait kimlikle cüzdan sahibi olabilecek. 

Şu anda kripto para cinslerinden Bitcoin, Tether ile Ethereum alım satımı yapılabilirken, 15 Mart itibariyle bu listeye Ada, Litecoin, XRP, Dogecoin ve Miracle kripto para cinsleri de eklenecek. KKTC’de bir ilk daha yaşanırken, kripto para konusunda kendi kimliğiyle cüzdan açamayan KKTC vatandaşları artık kendi kimlikleriyle kripto para cüzdanı açabilecek.

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