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KKTC'de bu da oldu! Hasta taşıyan ambulansın önünü kesti!

Dipkarpaz'da meydana gelen olay bu kadar da olmaz dedirtti

17 Ekim 2021 Pazar 10:32
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KKTC'de bu da oldu! Hasta taşıyan ambulansın önünü kesti!
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GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Dipkarpaz'da meydana gelen olay bu kadar da olmaz dedirtti. Dipkarpaz'da F.E isimli bir şahıs, hasta taşıyan bir ambulansın önünü keserek, şoförü araçtan indirip tehdit etti. İnsan hayatını hiçe sayan F.E isimli şahsa olayın polise intikal etmesiyle 2 bin TL ceza kesildi. Söz konusu şahıs tutuklanmadı.

Herhangi bir tutuklama olmamasına tepki gösteren bölge sakinleri, "Ya ambulanstaki hasta ölseydi ne olacaktı? Bu kadar sorumsuzluk olamaz. Neden bu kişiye sadece para cezası kesildi? Neden tutuklanmadı? Görevi başındaki hasta taşıyan ambulans şoförünü kişisel husumetinden dolayı araçtan indirip tehdit ediyor. Böyle sorumsuzluk olamaz" diyerek isyan etti.

Son Güncelleme: 17.10.2021 23:40
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