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KKTC’de bu yıl 13 yeni HİV vakası

Sağlık Bakanlığı 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle açıklama yaptı

02 Aralık 2019 Pazartesi 11:55
KKTC’de bu yıl 13 yeni HİV vakası

Sağlık Bakanlığı, KKTC’de bu yıl içerisinde 13 yeni vaka saptandığını, toplam 75 kişinin HIV virüsü taşıdığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, edinsel bağışıklık yetmezliği sendromu olan AIDS’in vücudun bağışıklık sistemini çöktüren bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, bu sistemin çöküşü ile AIDS hastalarının öldürücü olabilen bir dizi sağlık sorununa maruz kaldığı kaydedildi.

2018 YILINDA 770 BİN KİŞİ AIDS İLE İLİŞKİLİ TABLOLARLA HAYATINI KAYBETTİ

AIDS oluşumuna neden olan bu virüse HIV adı verildiği ifade edilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 37 milyon kişinin HIV virüsü taşıdığı, HIV pozitif kişilerin yüzde 60’ının antiretroviral tedavi aldığını ve 2018 yılında 770 bin kişi AIDS ile ilişkili tablolarla hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

VİRÜSÜN YAYILMASINI ENLEMEK İÇİN UYGULANABİLECEK TEK YOL KORUNMA…

AIDS’ten korunmanın bu tehlikeli ve ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için uygulanabilecek tek yol olduğuna işaret edilen açıklamada, korunma önlemlerinin tedaviden çok daha etkili ve ucuz olduğu vurgulandı.

Korunmasız cinsel yolla bulaşmanın HIV enfeksiyonunun en sık bulaşma şekli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hasta kişiyle korunmasız ( kondom) kullanmadan yapılan cinsel temasla virüsün  bulaşabildiği vurgulandı.

Açıklamada korunma yolları şöyle sıralandı:

“Güvensiz ve korumasız cinsel temasta bulunulmamalıdır. Cilde hasar verecek herhangi bir kesici, delici alet yada iğne ile uygulama (dövme, piercing vb.) yapılacak ise sterilizasyon kurallarına uyulmalıdır.  Ülkemizde her türlü kan ve kan ürünleri gerekli testler yapıldıktan sonra hastalara verilmektedir. Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış tıbbi hizmet ya da diş sağlığı hizmeti veren kuruluşlardan sağlık hizmeti alınmalıdır.”

KAN VE KAN ÜRÜNLERİYLE BULAŞMA

Kanda virüsün yoğun miktarda bulunması nedeniyle virüsü taşıyan kişilerden alınmış kan ve kan ürünlerinin ortak kullanılmasıyla da virüsün bulaştığına işaret edilen açıklamada, enjektör, dezenfekte edilmemiş, cerrahi malzemeler, kesici ve delici aletlerin kullanımı ile hastalığın bulaşabildiği kaydedildi.

ANNEDEN BEBEĞE BULAŞMA

Öte yandan HIV enfeksiyonunun gebelik süresince, doğum esnasında ve emzirme ile bebeğe geçebildiği belirtilen açıklamada, HIV pozitif annelerin bebeğini emzirmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada HIV’in bulaşmadığı durumlar ise şöyle sıralandı:

“Dokunmak, tokalaşmak ve sarılmak, gözyaşı, ter ve tükürükle, aynı havuzu banyoyu, tuvaleti, saunayı ve duşu paylaşmakla, giysilerin ortak kullanılmasıyla, tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardak paylaşmakla, sinek, sivri sinek, böcek sokması ve hayvan ısırmasıyla, aynı telefon kulaklığını takmak ve kapı tokmağına dokunmakla.”

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKKTC
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