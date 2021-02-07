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KKTC’de Covid-19 bir can daha aldı

Ülkemizde Covid-19 tedavisi gören 52 yaşındaki Hikmet Usta hayatını kaybetti.

07 Şubat 2021 Pazar 10:42
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KKTC’de Covid-19 bir can daha aldı

Ülkemizde Covid-19 tedavisi gören 52 yaşındaki Hikmet Usta hayatını kaybetti.

Haber Kıbrıs sitesi'nde yer alan habere göre hayatını kaybeden Hikmet Usta, beyin kanaması geçirdi.

Covid-19 virüsü taşıyan Usta, ameliyat edilmişti ve yoğun bakıma alınmıştı.

Elde edilen bilgilere göre Hikmet Usta, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ülkemizde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükselirken, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 12.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Son Güncelleme: 07.02.2021 11:48
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