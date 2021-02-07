KKTC’de Covid-19 bir can daha aldı

Ülkemizde Covid-19 tedavisi gören 52 yaşındaki Hikmet Usta hayatını kaybetti.
Haber Kıbrıs sitesi'nde yer alan habere göre hayatını kaybeden Hikmet Usta, beyin kanaması geçirdi.
Covid-19 virüsü taşıyan Usta, ameliyat edilmişti ve yoğun bakıma alınmıştı.
Elde edilen bilgilere göre Hikmet Usta, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Ülkemizde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükselirken, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 12.
Kaynak : Haber Kıbrıs
Son Güncelleme: 07.02.2021 11:48