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"KKTC’de daha iyi şeyler görülecek"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile ilgili sertifika almaya hak kazandı. Bakanlığa sertifikaları bugün düzenlenen törenle verildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 17:58
"KKTC’de daha iyi şeyler görülecek"
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda düzenlenen törende konuşan Türk Standardları Enstitüsü KKTC Temsilcisi Kemal Kızıltan, 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında denetimden geçen Bakanlığın belge almaya hak kazandığını söyledi.

Kamu sektöründe ihtiyaç ve beklentilere uygun hizmet sunabilmenin Kalite ve Vatandaş Memnuniyeti uygulamalarıyla mümkün olabileceğine dikkati çeken Kızıltan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın kalitesinin TSE tarafından tescillenmiş olduğunu belirtti.

Ara denetimlerin her yıl devam edeceğini de kaydeden Kızıltan ilerleyen zamanlarda KKTC’de daha iyi şeyler görüleceğine inanç belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da KKTC devleti ve halkının gelişen dünya içerisinde yerini almak istediğini ifade ederek bunun anahtarının kalite ve standarlarda olduğu bilincinin yerleştiğini kaydetti.

Standardların küreselleşen dünyada ülkelerin gelişmesini sağlamak yanında ülkeler arası ilişkileri ve ticareti de geliştiren ve kolaylaştıran önemli bir faktör olduğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın dünya ile uyumlu hale gelmek için eğitimli personel ile vatandaş odaklı teknolojik yeniliklerin desteği ve yasal şartlara uygun olarak verilen hizmetlerin kalitesinin artırılmsını hedeflediğini söyledi.

Alınan belgelerin yolun sonu değil başlangıcı olduğunu belirten Çavuşoğlu ‘Gerek iyi idare yasası gereği verilecek bilgilerin gerekse verilecek hizmetlerin bu standardlara uygun olması Bakanlık için bir dönüşüm noktasıdır, bu KKTC’nin kurumsallaşması yönünde atılan bir adımdır’ diye konuştu.

Bakanlığa bağlı tüm dairelerde TSE standardlarına uygun eğitimler verildiğini ve bu konuda çalışmalara başlandığını belirten Çavuşoğlu, kısa bir süre sonra tüm dairelerin denetimden geçerek belge almaya hak kazanacağını söyledi.

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