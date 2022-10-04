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KKTC’de geçişleri kapatmaya hevesli bir siyasi anlayış mevcut”

Deneyimli Siyasetçi, Eski Başbakan Yardımcılarından Serdar Denktaş, katıldığı bir canlı yayında sosyal ve siyasi konuları değerlendirdi.

04 Ekim 2022 Salı 20:28
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KKTC’de geçişleri kapatmaya hevesli bir siyasi anlayış mevcut”



Ekonomik ve mali öngörülerini paylaşan Denktaş, Kıbrıs Konusu ve Kıbrıs Türk Halkı’nın geleceği noktasında siyasete eleştiriler yöneltti.
Mali konularda Denktaş, kayıt dışı gelirin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.
Denktaş, kayıt dışı gelirin önlenmesi için AB standartlarının üzerine çıkmış vergi yükünü azaltmak ve vergilerin aşağı çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkenin kendi kaynakları ile kendi ayakları üzerinde durabileceğini, kendisinin Maliye Bakanlığı döneminde elde ettikleri denk bütçe ile de bunu gösterdiklerini kaydeden Denktaş, bunun için uğraş ve kafa yormak gerektiğini ancak mevcut ortamda siyasilerin "Nasılsa Türkiyeden alırız" diyerek kolaycılığa alıştığını söyledi.
Yavruvatanın kendi gelirini elde etme, kendi yatırımını yapma zamanının geldiğini ifade den Denktaş, “ Yavruvatan bunu yaparsa anavatanı da bu gelişmeyle ancak gurur duyacaktır. Bunun için çok uğraş verdim. 32 Yılım böyle geçti” dedi.
2023'ün zor geçeceğini belirten Denktaş, ama 2024’ten itibaren doğru politika uygulanırsa  daha rahat konuma geçilebileceğini kaydetti.

Öncelikle KKTC’nin kendi içinde kamplaşmaktan vazgeçmesini isteyen Denktaş, Kamplaşma ortamından üzüntü duyduğunu, bunu aşmak için uğraşmaya devam edeceğini kaydetti ve “ Bunlar memleketin işine yarayan şeyler değil. Ne kadar siyaseten farklı olsak da kavga edemeyiz. Eskiden etmedik, yine etmeyeceğiz. Bu karakter bozulmamalı” dedi.
Devlete sahip çıkmak gerektiğini vurgulamaya devam edeceğini belirten Denktaş, devletin bireylere karşı kurulmadığını, Kıbrıs Türk İnsanının siyasi eşitliği ve kurumsal yaşamı için devletin kurulduğunu söyledi.
Devleti daha iyi yönetmek suretiyle, vatandaşa eşit hizmet götürmeyi sağlamanın önemine vurgu yapan Denktaş, “ İdareciler benden olan yaşasın gerisini boşverin demekten kurtulursa, vatandaş da kişisel beklentilerinin ötesinde tercih yaparsa, geleceğimiz daha parlak olacaktır “ dedi.

Erdoğan’ın çağrısının tarihi önemine vurgu yapan Denktaş, bu çağrının gereklerini yerine getirmenin öncelikle KKTC’de olması gerektiğini, ancak Dışişleri Bakanı’nın bayram havası sözüne bakılırsa, pek de bayram havası esmediğini söyledi.

  “ Bu çağrının altı doldurulmalı, KKTC’de stratejik yol haritası hazırlanmalı. Türkiye ile paylaşılmalı ve yola çıkılmalı. Ama belli ki olmayacak. Ben de diyorum ki ülkenin aydınları ile fikir insanları ile oturup bunu değerlendirelim. Orta yolu bulalım. Mutabakatla derdimizi dünyaya duyuralım. Orta yolu bulmazsak, artık burada yokuz. Umut vardır ve bu umut bizden doğar. Başkası size umut vermez” dedi. 

Son zamanlarda gördüğü bazı yanlışları paylaşmak istediğini de vurgulayan Denktaş, isim vermeden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu eleştirdi.
Denktaş, “ Şu konu halledilmezse, kuzeyde ayinleri durduracağız, BM askerlerini kuzeye koymayacağız. Mali yardımı kaldıracak, güneye ticareti durduracak şeyler isteniyor. Bunları aslında Rumlar istiyor ancak bu talepler, onlara yardım edecek. Geçişleri kapatmak isteyen bir zihniyet var şu anda hükümette. Bunun yanlışlığını duyurmaya çalışıyorum. Tam aksine daha liberal bir ilişki düzeni lazım. Tanınmasak da biz varız. Ayrı demokrasimiz vardır. Bu ada üzerinde daha iyi ilişki kurmanın yollarını aramak lazım. İlle de federasyon demekle mazoşizm noktasına gidiyor. Ama bir çıkış yolunu mutlaka biz bulmalıyız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşKıbrıs Türk HalkıSiyaset
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