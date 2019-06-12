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KKTC’de ikamet izinsiz bulunan zanlı kız arkadaşını dövdü

Polis, zanlının kız arkadaşına şiddet uygulamaya devam ettiğine vurgu yapıp, KKTC’de ikamet izinsiz olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:35
KKTC’de ikamet izinsiz bulunan zanlı kız arkadaşını dövdü
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Lefkoşa’da birlikte yaşadığı kız arkadaşına şiddet uygulayan zanlı Osman Tusün, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran Polis memuru Kamuran Kale, zanlı Osman Tusün’ün 11 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen ciddi darp suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

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Kale, 11.06.2019 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa'da Şehit Hüseyin Bora Sokak No: 12, Kızılbaş adresinde bulunan ikametgâh içerisinde Lefkoşa'da sakin Osman Tusün’ün kız arkadaşı S.E. ile çocukların yaramazlık yapması sebebi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakiben adı edilenin sağ elinin orta parmağını ısırmak ve boynunu yakalayıp tırnaklarıyla çizmek suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Zanlının ayni gün zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını söyleyen Kale, zanlının 13 Mayıs 2019 tarihinde yine müştekiyi vahim zarara uğrattığından dolayı Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak işlemiş olduğu suçtan dolayı teminata bağlanıp, serbest kaldığını söyledi. Polis, zanlının kız arkadaşına şiddet uygulamaya devam ettiğine vurgu yapıp, KKTC’de ikamet izinsiz olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

KAMALI HABER

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Son Güncelleme: 12.06.2019 12:03
Anahtar Kelimeler:
KKTCIzinsizZanlıHaberKıbrısGündem
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Doğru Söz 2019-06-12 12:52:20

Dingonun ahırında ikamet izni mi gerekir??????
Sorma gir hanı!...
Orospu bile bazan olmaz der.
Orospu kadar bile olamadık.
Devlet miiiiiiiiiş!....

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