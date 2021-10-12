KKTC’de ilk 6 aylık ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,76 arttı

Ticaret Dairesi’nin verilerine göre; 2020’nin ilk 6 ayında 554 milyon 532 bin dolar olan ithalat toplamı, 2021’de yüzde 6,76 artarak 592 milyon 3 bin dolara çıktı.

Sözkonusu dönemde gerçekleşen toplam ithalatının yüzde 63,2’si Türkiye’den, yüzde 15,5’i Avrupa Birliği ülkelerinden, yüzde 10,4’ü Uzak Doğu ülkelerinden, yüzde 4,5’i Orta Doğu ülkelerinden yapıldı.

Ocak-Haziran 2021’de Türkiye’den yapılan ithalat 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 14 arttı ve 328,7 milyon dolardan 373,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde 3’üncü ülkelerden yapılan ithalat ise 2020’ye göre yüzde 3 gerileyerek 225,7 milyon dolardan 218,1 milyon dolar oldu.

Sözkonusu dönemde en fazla ithal edilen mal ise 67,7 milyon dolarlık payla taşıt araçları oldu. Taşıt araçları 52,1 milyon dolarla yakıt, 22,4 milyon dolarla inşaat demiri, 21 milyon dolarla cep telefonu ve telefon aksamları ile 18,1 milyon dolarla hayvan yemleri takip etti.





