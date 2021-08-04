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KKTC’de ilk kez böbrek nakilli hastaya obezite cerrahisi uygulandı

Gönyeli Spor Kulübü eski başkanlarından Sanlı Çoban’ın Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği operasyon, KKTC’de ilk kez böbrek nakilli bir hastaya obezite ameliyatı yapılması nedeniyle tarihe geçti.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:02
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KKTC’de ilk kez böbrek nakilli hastaya obezite cerrahisi uygulandı

Gönyeli Spor Kulübü eski başkanlarından Sanlı Çoban,Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Ahmet Soykurt tarafından ameliyat edildi. Gerçekleştirilen bu operasyon, ülkemizde ilk kez böbrek nakilli bir hastaya obezite ameliyatı yapılmış olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Obezite, tüm dünyada giderek artan ve “çağın hastalığı” olarak nitelenen aynı zamanda yaşamsal tehdit oluşturan sorunlara neden olabilen bir hastalık. Diyet ve egzersizin, tek başına obezite tedavisinde etkili sonuçlar vermediği durumlarda ve özellikle, kilo nedeniyle ortaya çıkan sağlık problemleri ciddi biçimde tehdit oluşturduğunda bariatrik cerrahi, etkin bir tedavi yöntemi olarak öne çıkar.

Uzm. Dr. Ahmet Soykurt: “Organ nakli geçirmiş obez hastalarda diyabet ve kilo kontrolü obezite cerrahisi ile aşılabiliyor.”

Uzm. Dr. Ahmet Soykurt, son dönemde yapılan çalışma sonuçlarının, obezite cerrahisinin organ nakilli hastalar için umut ışığı olduğunu söylüyor. “Dünyada nakilli hastalarda, nakledilen organın korunması ve ideal kiloya ulaşılması açısından obezite cerrahisi daha fazla uygulanır hale geldi” diyen Uzm. Dr. Ahmet Soykurt, “Akciğer, böbrek, karaciğer, pankreas gibi solid organ nakilli hastalar, en özel hasta grubunu oluşturur. Bu hastaların aldıkları tedavi nedeniyle diyabet ve kilo kontrolü zordur, nakilli organ için de risk unsurudur. Bu nedenle obezitenin yol açabileceği kalp, böbrek ve gözlerle ilgili sorunları önlemede obezite cerrahisi ön plana çıkmaktadır.” ifadesini kullandı.

Uzm. Dr. Ahmet Soykurt: “Obezite cerrahisinde tam teşekküllü bir hastane hayati önem taşıyor.”

Bilimsel olarak kanıtlanmış sleeve gastrektomi ve gastrik by-pass ameliyatları solid organ nakilli hastalarda uygulanabiliyor. Ancak bu hastaların operasyonlarının tam teşekküllü bir hastanede yapılması hayati önem taşıyor. “Ameliyat öncesi başta nefroloji olmak üzere tüm bölümlerin yakın takibi gerekli” diyen Uzm. Dr. Ahmet Soykurt, multidisipliner yaklaşımın ameliyat sonrası hasta takibinde de önemli olduğunu vurguluyor.

Uzm. Dr. Ahmet Soykurt, Sanlı Çoban’ın sağlık durumu ile ilgili de bilgi verdi. Çoban’ın aynı zamanda şeker hastalığından da muzdarip olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Soykurt, 3 yıl önce böbrek nakli yapılan hastanın birçok zayıflama yöntemi denemesine rağmen kilo veremediğini bu nedenle son çare olarak obezite cerrahisine karar verildiğini ifade etti. “Obezite cerrahisi için zorlu ve uzun bir hazırlık süreci geçirdik” diyen Uzm. Dr. Soykurt,“Gerekli tüm konsültasyonlar yapıldı. İlgili tüm branşların görüşü ve onayı alındı. Hastamıza tüp mide ameliyatı uygulandı. İlk hafta 7 kilo verdi. Hipertansiyon ve diyabet kontrolü sağlandı. Hastamız sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. 1 ayın sonunda ise kilo kaybı 14 kiloya ulaştı” bilgilerini verdi.

Sanlı Çoban:“Hayatıma mal olabilecek tüm sağlık sorunlarından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ndeki uzman hekimler ve sağlık çalışanları sayesinde kurtuldum.”

Geçirdiği sağlık sorunları ile ilgili açıklamalarda bulunan Gönyeli Spor Kulübü eski başkanlarından Sanlı Çoban ise şunları söyledi: “Hastalık sürecim 2000 yılında şeker hastalığı ile başladı. 2015 yılında böbrek yetmezliği ile devam etti. Bu süreçte tedavilerimi hep Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirdim. Hayatıma mal olabilecek tüm sağlık sorunlarından buradaki uzman hekimler ve ilgili sağlık çalışanları sayesinde kurtuldum. Son olarak da doktorum Sayın Ahmet Soykurt tüp mide ameliyatımı gerçekleştirdi. Aynı operasyonda karaciğer ve safrayla ilgili şikayetlerim de giderildi. Bu imkanları bize sunan ve Kıbrıs’a böyle bir değer kazandıran Dr. Suat Günsel Hocama ayrıca minnettarım. Bu nimetlerden herkesin faydalanmasını istiyorum. Sağlıktan daha önemli birşey yoktur.”

Son Güncelleme: 04.08.2021 17:02
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