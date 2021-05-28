KKTC’de ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleşecekti...

Dünyaca ünlü Danimarkalı Müzisyen Kölsch'ün St. Hilarion Kalesi’nde seyircisiz ve çevrim içi canlı yayınla gerçekleştirilmesi planlanan konseri tepkiler nedeniyle iptal edildi.

Etkinliğin sayfasından açıklama yapan Cercle ekibi amaçlarının dünyanın çeşitli yerlerinin kültürlerini sanatçıların performansları ve videolarla insanlara ulaştırmak olduğunu ifade ederken, düzenlenen etkinliklerle insanları bir araya getirmeyi ve insanları ‘bölmemeyi’ hedeflediklerini aktardı.

TEPKİLER ÜZERİNE ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Facebook etkinliğinin ‘tartışma’ bölümünde, etkinliğin KKTC sınırları içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle insanların “bölünmüş Kıbrıs’ı meşrulaştırıyorsunuz” temelindeki eleştirileri dolayısıyla ‘amaçtan şaşıldığı’ gerekçe gösterilerek, etkinlik iptal edildi.