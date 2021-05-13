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KKTC’de ilk kez, evcil bir kediye covid19 bulaştı

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’de ilk kez, sahibinden evcil bir kediye SARS-CoV-2’nin İngiliz varyantının bulaştığını saptadı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 10:17
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KKTC’de ilk kez, evcil bir kediye covid19 bulaştı

Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları, Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez insandan evcil hayvana COVID-19 bulaştığını belirledi. Yapılan incelemeler, KKTC’de SARS-CoV-2’nin İngiliz Varyantı ile enfekte olduğu belirlenen ailenin evcil kedisinin de aynı varyantla enfekte olduğunu ortaya çıkardı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Eser Özgencil, Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Doç. Dr. Serkan Sayıner, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ege İnce ve Araştırma Görevlisi Veteriner Hekim Ali Çürükoğlu’nun yürüttüğü analizler önemli sonuçlar ortaya çıkardı.

Bugüne kadar dünyada yapılan çalışmalar evcil hayvanların COVID-19 hastalarından üç ila altı hafta sonra enfekte olabileceğini yönündeydi. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı incelemeler KKTC’deki vakada, kedinin aile bireyleri ile aynı dönemde enfekte olduğunu ortaya koydu. Böylece insandan evcil hayvana bulaşın ilk 10 gün içinde gerçekleştiği dünyada ilk kez saptanmış oldu. Bu sonuç ayrıca, SARS-CoV-2 B.1.1.7 İngiliz varyantının insandan insana geçebileceği gibi insandan evcil kediye de geçiş kapasitesine sahip olduğunu gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi veteriner hekimleri ise İngiliz varyant enfeksiyonunun, kedide kardiyak ve oküler anormallikler dahil olmak üzere çeşitli klinik semptomlara neden olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “İngiliz varyantı ile enfekte olan kediye temas eden insanları da takip ediyoruz.”

Taşıdıkları virüsü kedilerine de bulaştırdıklarından  habersiz olan ailenin COVID-19 tanısı ile karantinaya alınırken evcil kedilerini başka bir aileye emanet etmesi ise vakanın bir diğer ilginç noktası. Yakın Doğu Üniversitesi, bir yandan İngiliz varyantı ile enfekte olan kedinin semptomlarını takip ederken diğer yandan kediden insana SARS-CoV-2 bulaşı olup olmayacağını da izlemeye aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, konuyla ilgili “İngiliz varyantı ile enfekte olan kediye temas eden insanları da takip ediyoruz. Böylece insandan kediye geçen virüsün, kediden tekrar insanlara bulaşıp bulaşmadığını da ortaya çıkarmış olacağız” açıklamasını yaptı. 

Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören: “İngiliz varyantının insandan evcil hayvana geçiş kapasitesi yüksek.”

Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı sorumlularından Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ise "Bu sonuç, SARS-CoV-2 İngiliz varyantının insandan insana geçtiği gibi insandan evcil hayvana yüksek kapasitede geçebileceğini gösterdi” değerlendirmesini yaptı. Doç. Dr. Mahmut Ergören “COVID-19 salgını ile yürütülen mücadelede göz önünde bulundurulması gereken önemli bir tespit” ifadesini kullandı. 

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