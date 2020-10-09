KKTC’de istihdamın devamı ve işletmelerin sürekliliği için işverenlere yapılan destek ödemeleri devam ediyor

İhtiyat Sandığı Yasası altında çıkarılan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü çerçevesinde hak sahibi olan yaklaşık 5 bin 154 işletmeye Temmuz ve Ağustos ayları için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bugüne kadar 20 milyon 616 TL ödeme yapılırken; Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvuruda bulunan ve işlemi tamamlanan 444 işveren ile kendi nam hesabına bağımsız çalışan sigortalıya daha, bugün Temmuz ve Ağustos ayı için 1 milyon 774 TL tutarında ödeme yapıldı.

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan özel sektör çalışanları ve işletmelerinin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nün 15. Maddesi’nin 5. Fıkrası kapsamında bugün, ödeme almaya hak kazanan 444 işveren ve kendi nam hesabına çalışan sigortalıya Temmuz ayı için toplam 888 bin TL ve 443 işveren ile kendi nam ve hesabına çalışan sigortalıya Ağustos ayı için ise 886 bin TL tutarında toplam 1 milyon 774 TL tutarında destek ödemesi yapıldı.

Ödemelerin bugün 444 işverene daha yapılması ile birlikte; destek ödemesi yapılan işletme sayısı yaklaşık olarak 6 bini geçti.

2020 Eylül -Ekim dönemi için de yapılacak ödemeler için, Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından başvurular değerlendirilmekte olup Ekim sonu itibarı ile II. Etap iki aylık ödemenin yapılması için çalışmalar sürüyor..