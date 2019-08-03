KKTC’de izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 02 – 03.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, biri Girne’de olmak üzere toplam 2 kişi tutuklandı.

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ÇEK HIRSIZLIĞI, ÇEK SAHTELEME VE TEDAVÜLE SÜRME:

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 26-27.07.2019 tarihleri arasında Bostancı’da Kamuran ENDER’e ait 24 yapraklı çek defteri S.Z.(E-47) tarafından aracının torpido gözünden çalınarak sahtelenip Girne, İskele ve Lefkoşa bölgelerinde tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

S.Z(E-47) tutuklandı.

Soruşturması devam ediyor.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR OYNATMAK

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, Gazimağusa’da Gülümser sokak üzerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından, yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen bir daireye operasyon düzenlendi.

Mesele ile ilgili olarak M.M.(E-62), B.T.(E-31) ve H.A.(E-30) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.