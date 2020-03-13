KKTC’de koronavirüs vakası 5’e yükseldi.
Gözlem altında tutulan Alman turist kafilesindeki iki kişide ve 9 gün önce İngiltere’den ülkeye gelen KKTC vatandaşı bir kişide daha virüs saptandı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk iki vakanın da görüldüğü Alman turist kafilesinde yer alan gözlem altında tutulan hastalardan 3’ünün dün ateşinin yükselmesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edildiler ve yapılan tetkiklerin ardından 2 pozitif vaka daha belirlendi.
Yine dün akşam saatlerinde 9 gün önce İngiltere’den KKTC’ye dönen bir KKTC vatandaşının da ateş gibi şikayetlerle bakanlığa ulaşmasının ardından yapılan tetkikler sonucu pozitif olduğu tespit edildi. Böylece KKTC’deki pozitif Coronavirüs vaka sayısı 5’e yükseldi.
Bu vakalar hangi bölgeden bari onu açıklayın ki insanlar tedbir alsın ingiltereden gelen türk vatandaş hangi bölgelerde gezmiş kimlerle görüşmüş bunlar önemli konular
NEYİ BEKLERSİNİZZ???? OHAL İLAN EDİN ARTIK!!!
Memuruz heralde neden ohal ıstersın calışmıyorsunuz zaten büro ya gelmekte zor haklısınBeğen (6) Beğenmedim! (6)
Siz ne basiretsiz adamlarsınız ya...o kapılar kapatılmadığı için artacak sayı ve ölümlerden siz sorumlu olacaksınız.
hesapta salamis hoteli karantinaya aldınız adamların calişanları ortalıkta vızır vızır gezer cok ciddiye alıyoruz bakarım da bu karantina isini
kemal efendi kendine gel herkesi ayni kefeye koyma bir yaran varsa yarayı yapanı suçla herkesi değil hakkıyla memur olanları ve adam gibi çalışanları zan altında bırakma ama zekanda problem varsa onu bilemem tabi
SİZİN MANTIĞINIZ DA BU KADAR İŞTE. MEMUR DEĞİLİM FAKAT ÖLMEMEK BÜTÜN VATANDAŞLARIN HAKKIDIR BAY KEMAL
Bence memursun ben 2 gün önce gözümle gördüğümü anlatayım virüs haberi var okullar tatil edilmiş pasha casinoda memur bir bayan rapor almış. Bunu nereden biliyorum yanyanayız bir telefon canım ben çok hastayım rapor aldım 20 gün gelemeyeceğim. bu değil mi adalet bu değil mi hak. Hak sadece normal vatandaşındır memurun hakkı yok bu ülkede olmamalı çünkü vatandaşı sağıyorlar asalak yaşıyorlarBeğen (4) Beğenmedim! (2)
KEMAL BEY MEMURLUKLA ALAKASI YOKTUR BİR HASTALIK VAR İSE ÖZEL SEKTR DE DEVLET DE HERKES EŞİT OLMALIDIR. BELEDİYELER KAPANSIN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞSIN YOK ÖYLE DÜNYA. SİZ KONUYU NERDEN NEREYE GETİRDİNİZ....
dışarda vasıfsız iki kelimeyi bir araya getiremeyen herkes siyasi rant olarak bir şekilde memur olmuş bi boka yaramıyorlar denetim yok şimdi virs bahanesi de var oh ne ala ne ala