KKTC’de Koronavirüsü şüphesi

Sağlık Bakanlığı Yetkililerinden aldığımız bilgilere göre Koronavirüsü şüphesi ile 74 yaşındaki Akova köyünden Gülşen Ekenler isimli şahıs Gazimağusa Devlet hastanesi’ne kaldırıldı.
Gülşen Ekenler’in 2 Hafta önce Dubai’ye tur ile gittiği ve orada 1 hafta kaldığı öğrenildi.
Ekenler’in Dubai ziyareti sırasında Çin kökenli vatandaşlarla temas halinde olduğu aktarıldı.
Tura katılan bütün şahıslara ulaşılarak karantinaya alınacağı belirtildi.
Hastayı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk ediyorlar.
Deyzem ne işin var senin o yaşta o ülkelerde gezmede, hem da çinlilerle temas halinde. Yoksa bu ülkeye bilerek mi gittin getirdin virüsü. Deyze lütfen gendine DAHA dikkat et.
cin uyruklu mu cin kokenli vatandas mi..simdi biz cinlilerle vatandassak, cinliler mi kktc uyruguna gecmis olur yoksa biz mi cin uyruguna..
yahuu geç bile kaldı bizim dünyadan neyimiz eksikk tabiki bizede gelsin :)