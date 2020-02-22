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KKTC’de Koronavirüsü şüphesi

Mağusa'da bir kadın Koronavirüsü şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 16:21
KKTC’de Koronavirüsü şüphesi
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Sağlık Bakanlığı Yetkililerinden aldığımız bilgilere göre Koronavirüsü şüphesi ile 74 yaşındaki Akova köyünden Gülşen Ekenler isimli şahıs Gazimağusa Devlet hastanesi’ne kaldırıldı.

Gülşen Ekenler’in 2 Hafta önce Dubai’ye tur ile gittiği ve orada 1 hafta kaldığı öğrenildi.

Ekenler’in Dubai ziyareti sırasında Çin kökenli vatandaşlarla temas halinde olduğu aktarıldı.

Tura katılan bütün şahıslara ulaşılarak karantinaya alınacağı belirtildi.

Hastayı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk ediyorlar.

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u 2020-02-22 16:49:11

Deyzem ne işin var senin o yaşta o ülkelerde gezmede, hem da çinlilerle temas halinde. Yoksa bu ülkeye bilerek mi gittin getirdin virüsü. Deyze lütfen gendine DAHA dikkat et.

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dervis 2020-02-22 17:41:29

cin uyruklu mu cin kokenli vatandas mi..simdi biz cinlilerle vatandassak, cinliler mi kktc uyruguna gecmis olur yoksa biz mi cin uyruguna..

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Osman 2020-02-22 19:02:34

yahuu geç bile kaldı bizim dünyadan neyimiz eksikk tabiki bizede gelsin :)

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