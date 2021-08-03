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KKTC'de okullar ne zaman açılacak?

03 Ağustos 2021 Salı 15:25
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KKTC'de okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Markaj programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Olgun Amcaoğlu, eğitimin yüz yüze başlamasıyla ilgili titiz bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Amcaoğlu, Başbakan Ersan Saner’in 6 Eylül’de okulların açılacağını açıkladığını ancak okulların açılma tarihinin1 hafta sonraya kayacağını ifade etti. Atama sınavlarının yapıldığını anlatan Amcaoğlu, Ağustos ayında öğretmenlik sınavlarının yapılacağını belirterek, “160 öğretmen için sınav yapılacak. Görev yerleri belirlenecek. Okulların öğretmensiz açılmaması için bir hafta erteledik. 13 Eylül’de ilköğretim açılacak. 14 Eylül’de meslek liseleri ve özel okullar açılacak. Açmak için açmak değil sorunsuz açmak istiyoruz” dedi.

Kaynak : Haber Kıbrıs

https://haberkibris.com/okullarin-13-eylulde-acilmasi-hedefleniyor-1521-2021-08-03.html

Son Güncelleme: 03.08.2021 17:15
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