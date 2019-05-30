Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

“KKTC’de Organ Bağışı ve Bağış Etkinliği” düzenlendi

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:20
“KKTC’de Organ Bağışı ve Bağış Etkinliği” düzenlendi
banner44

“Hayata Bırakacağınız En Güzel İz”sloganıyla Mustafa Afşin Ersoy Salonunda gerçekleştirilen etkinlik yapılan açılış konuşmalarıyla başladı ardından seçkin panelistlerin katıldığı oturuma geçildi.

Açılışta konuşan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Mehtap Malkoç, fakülte olarak sadece eğitimin değil toplumsal geriye dönüklerin de olması gerektiği inancıyla hareket ettiklerini belirterek, organ bağışı konusunda ülke toplum bilincinin üst düzeyde olduğunu söyledi ve duyarlı bir toplum yapısına sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Malkoç amaçlarının toplumu bu yönde bilinçlendirmek olduğunu da belirttiği konuşmasında, organ bağışı konusunda halkın çok daha katılımcı bir ruha sahip olmasını diledi.

DAÜ Dr.Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr Nahide Gökçora da konuşmasında, Kıbrıs ‘taki toplumun organ bağışı konusunda duyarlı olduğunu ancak yinede bağışların yeterli olmadığını ifade ederek, bu yönde farkındalığın artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

banner41
Gökçora çeşitli farkındalık çalışmalarının duyarlılığı artıracağına olan inancını belirttiği konuşmasında, bunun için toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Gökçora organ bağışı ile ilgili merak edilen bir takım sorulara da açıklık getirdi.

Etkinlikte daha sonra panele geçildi.

Panele katılan ;Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Klinik Şefi Doç.Dr Duriye Deren Oygar, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr Gülten Sucu Dağ, Dr.Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim üyesi uzman Psikiyatr Naife Sevdalı Zaim ve KKTC Sağlık Bakanlığı Organ Nakil Koordinatörü Meral Yükseliş organ bağışı konusunda dünyadaki gelişmeler ve psikolojik açıdan önemini anlatan deneyimlerini davetlilerle paylaştı.

Panel sonrası ise organ bağışı etkinliği de gerçekleştirildi.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Organ Bağışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİN GÖR-SEN Başkanı Çakır'dan Kadir Gecesi mesajı
DİN GÖR-SEN Başkanı Çakır'dan Kadir Gecesi mesajı
Girne Üniversitesi 2019 Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran'da yapılacak
Girne Üniversitesi 2019 Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran'da yapılacak
Benter: “Vakıflar İdaresi, 448 Yıldır Kültür Sanatı Destekleyen Bir Kurumdur”
Benter: “Vakıflar İdaresi, 448 Yıldır Kültür Sanatı Destekleyen Bir Kurumdur”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim