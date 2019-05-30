“KKTC’de Organ Bağışı ve Bağış Etkinliği” düzenlendi

“Hayata Bırakacağınız En Güzel İz”sloganıyla Mustafa Afşin Ersoy Salonunda gerçekleştirilen etkinlik yapılan açılış konuşmalarıyla başladı ardından seçkin panelistlerin katıldığı oturuma geçildi.

Açılışta konuşan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, fakülte olarak sadece eğitimin değil toplumsal geriye dönüklerin de olması gerektiği inancıyla hareket ettiklerini belirterek, organ bağışı konusunda ülke toplum bilincinin üst düzeyde olduğunu söyledi ve duyarlı bir toplum yapısına sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Malkoç amaçlarının toplumu bu yönde bilinçlendirmek olduğunu da belirttiği konuşmasında, organ bağışı konusunda halkın çok daha katılımcı bir ruha sahip olmasını diledi.

DAÜ Dr.Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr Nahide Gökçora da konuşmasında, Kıbrıs ‘taki toplumun organ bağışı konusunda duyarlı olduğunu ancak yinede bağışların yeterli olmadığını ifade ederek, bu yönde farkındalığın artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Gökçora çeşitli farkındalık çalışmalarının duyarlılığı artıracağına olan inancını belirttiği konuşmasında, bunun için toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Gökçora organ bağışı ile ilgili merak edilen bir takım sorulara da açıklık getirdi.

Etkinlikte daha sonra panele geçildi.

Panele katılan ;Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Klinik Şefi Doç.Dr Duriye Deren Oygar, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr Gülten Sucu Dağ, Dr.Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim üyesi uzman Psikiyatr Naife Sevdalı Zaim ve KKTC Sağlık Bakanlığı Organ Nakil Koordinatörü Meral Yükseliş organ bağışı konusunda dünyadaki gelişmeler ve psikolojik açıdan önemini anlatan deneyimlerini davetlilerle paylaştı.

Panel sonrası ise organ bağışı etkinliği de gerçekleştirildi.

(BRT)