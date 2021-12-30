KKTC’de şiddetli yağış: “TEYAKKUZDAYIZ”

ÖZEL HABER

Ülkede yaşanan yoğun yağışlardan dolayı birçok yol trafiğe kapanırken, araçlar yollarda kaldı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren Gündem Kıbrıs’tan Çiğdem Aydın’a yaptığı ilk açıklamada, yaşanan olayları yakından takip ettiklerini ve Bakanlık olarak İlçe yönetimlerine gerekli talimatları verdikleri kaydederek, “Bundan sonraki yaşanacak süreçte dikkatli olmaları adına, yoğun yağmur dolayısıyla ilçelerdeki sorumlu birimlere bilgi verildi. Lefke’ye giderken çatışı ahşap olan bir ev yandı. Evde yaşayan karı koca bir yere yerleştirildi. Evleri ve kendilerinin durumuyla ilgili gereken yapılacak. Yoğun yağmurlar devam ediyor. Derelerle ilgili bakanlığa gelen bir olay henüz yok. Kaymakamlıklar gereken tedbirleri alacak” açıklamasını yaptı.