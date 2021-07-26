KKTC’de Son 1 Haftada Meydana Gelen 37 Kazada Bir Kişi Öldü 22 Kişi Yaralandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 19-25 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içinde KKTC'de 37 trafik kazası meydana geldi, bu kazalardan; biri ölümle, 17’si yaralanmayla ve 19’u hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 22 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 11, dikkatsiz sürüş yapmak 9, kavşakta durmamak 8, yakın takip 6 ve diğer etkenler 3 olarak belirtildi.

Kazalarda toplam hasar miktarı 977 bin 600 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 9, Gazimağusa 13, Girne 9, Güzelyurt ve İskele 3”

“SUÇ İŞLEDİĞİ TESPİT EDİLEN 116 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ”

Ülkede aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise, toplam 3 bin 232 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 116 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şu şekilde:

“Sürat ( 23 ) , Tehlikeli Sürüş ( 2 ), Dikkatsiz Sürüş ( 8 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 16 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 32 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 10 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 4 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 3 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ) ve 8 diğer trafik suçları”