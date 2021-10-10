KKTC'de son 24 saatte 65 vaka, 1 ölüm!

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle;

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.061 olup, 49’u yerel 65 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 62 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır.

11 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

10 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.061

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 65

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15

Yerel Vaka Sayısı: 49

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 62

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.114.827

Toplam Vaka Sayısı: 20.296

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.294

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 921

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 866

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 83

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 476

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 712

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6687

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 64.270