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KKTC’de Son Bir Haftada Meydana Gelen 56 Kazada 1 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 56 trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 16:26
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KKTC’de Son Bir Haftada Meydana Gelen 56 Kazada 1 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 56 trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Bir haftada 8 bin 84 araç sürücüsü kontrol edildi,  bin 169 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların ilk sırasında sürat var. Trafik suçlarında ikinci sırayı seyir halinde cep telefonuyla konuşmak aldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 16 ile 22 Kasım tarihleri arasında meydana gelen 56 kazadan 1’i ölümle, 14’ü yaralanmayla ve 41 hasarla sonuçlandı. 1 kişi yaşamını yitirirken,  15 kişi de yaralandı.

Kazalardan 19’u süratli, 14’ü dikkatsiz araç kullanmak nedeniyle oldu. 9 kazaya kavşakta durmama, 8’ine yakın takip neden oldu, diğer etkenler 6 olarak açıklandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 583 bin 900 TL olarak tespit edilirken, kazaların bölgelere göre dağılımında ilk sırayı 23 kazayla Lefkoşa aldı. Gazimağusa’da 15, Girne’de 10, Güzelyurt’ta 5 ve İskele’de 3 kaza meydana geldi.

8 BİN 84 SÜRÜCÜDEN BİN 169’U RAPOR EDİLDİ

16 - 22 Kasım tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde 8 bin 84 araç sürücüsü kontrol edildi,  bin 169 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

145 sürücü süratten, 9’u tehlikeli, 17’si dikkatsiz sürüşten, 113’ü seyrüsefer ruhsatsız, 26’sı ehliyetsiz, 20’sü alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.

133 kişi seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma, 117’si trafik levha ve işaretlerine, 2’si trafik ışıklarına uymama nedeniyle ceza aldı.

28 sürücü muayenesiz, 39’u sigortasız veya kapsamı dışında, 4’ü “A” yol kullanma izinsiz, 8’i “B” özel işletme iziniz, 3’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşıma, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan ceza aldı.

Takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştıran 1 kişi de rapor edildi.  231 trafik suçu nedeniyle de ileri işlem yapıldı.      

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