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KKTC’de son durum!

Sosyal medyada bir vatandaşın paylaşımı ile yaşanan üzüntüyü gözler önüne serdi.

19 Aralık 2021 Pazar 21:15
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KKTC’de son durum!
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İçine düşürüldüğümüz ekonomik buhran ve yıkım artık sokaklarda karton, kağıt ve plastik toplayarak hayatını kazanmak, ailesine destek olmaya çalışmak zorunda kalan çocukları görmeye başladığımız noktaya geldi.

Sosyal medyada bir vatandaşın paylaşımı ve yaşanan üzüntüyü gözler önüne serdi.

Paylaşımda şu sözlere yer verildi:

”Ben bu tabloyu sadece Türkiye’de görürdüm,11 yıldır Kıbrıs’tayım hiç böyle birşeye şahit olmadım bugüne kadar. Ülkemizi ne hale getirdiniz yazıklar olsun.artık bizimde karton ve plastik toplayan çoçuklarımız var muhtemelen bunları satıp evlerine yiyecek birşeyler alacaklar.

Bu çocukların hiç suçu yok..onları bu duruma düşürenler utansın”

Kaynak: Topuz Gazetesi

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