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KKTC’de Yaşayan Rum ve Maronitlere 1 Milyon Euro

Rum Bakanlar Kurulu, KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlere başvuru yapmaları gerekmeden, toplam 1 milyon Euro maddî yardım öngören bir Acil Plan kararlaştırdı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 13:22
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KKTC’de Yaşayan Rum ve Maronitlere 1 Milyon Euro

Politis’in haberine göre, Bakanlar Kurulu’nun önceki gün aldığı karar uyarınca,  yeni tip koronavirüs pandemisi kısıtlamaları nedeniyle KKTC’de yaşayan Rum ve Maronit çiftçi, hayvan besicisi ve balıkçılara, talep başvurusunda bulunma şartı aranmaksın maddî yardım olarak 950 bin Euro ödenek ayrıldı.

2018-19 verileri temel alınarak verilecek ödenekten, KKTC’de yaşayanlar ve sonradan KKTC’ye yerleşenler yararlanacak ve sadece, Bakanlar Kurulu kararının alındığı önceki güne kadar hayatta olmaları şartı aranacak. KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlere ilgili bilgilendirmeyi muhtarların yapacağı da kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Rum Bakanlar Kurulu
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