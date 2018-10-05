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KKTC’de Yaz Saati Uygulaması 28 Ekim’de Sona Eriyor

KKTC’de yaz saati uygulaması 28 Ekim’de sona erecek ve saatlerin bir saat geri alınmasıyla kış saati uygulamasına geçilecek.

05 Ekim 2018 Cuma 12:43
KKTC’de Yaz Saati Uygulaması 28 Ekim’de Sona Eriyor

AB ülkeleriyle birlikte 28 Ekim Pazar günü saat 04.00’te saatler bir saat geri alınacak 03.00’e getirilecek.

Başbakan Tufan Erhürman BRT’de dün akşam yayımlanan Basın Odası programında yaptığı açıklamada, yasa ne diyorsa onu yapacaklarını söyledi.

Erhürman, konuyla ilgili soruyu yanıtlarken “Şu andaki yasada ne diyorsa onu yapma noktasındayız. Avrupa Birliği’ndeki gelişmeyi ben de takip ettim” dedi.

AB ülkeleri 28 Ekim Pazar günü kış saatine geçecek.Türkiye ise yaz saati uygulamasına devam edecek.

Türkiye’de yapılan yasal değişiklikle artık saatler hep yaz saatinde kalacak.AB ülkeleri ise saat uygulamasında Türkiye’de olduğu “tek saat” uygulaması modeline geçebilir.AB Mart 2019’a kadar bu konudaki nihai kararı verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yaz SaatiKKTC’
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