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KKTC'de Yerel Patlama!

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"Toplam 10.364 test yapıldı, 90'ı yerel 111 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi taburcu edildi"

11 Temmuz 2021 Pazar 19:17
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KKTC'de Yerel Patlama!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.364 olup, 90'ı yerel 111 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 90 kişi ise yerel vakadır.

24 kişi Lefkoşa, 46 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1 / Hamitköy-6/ K.Kaymaklı-2/ Göçmenköy-3 / Çağlayan-1/ Haspolat-1/ Düzova-1/ Yenişehir-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-4 / Metehan-1/ Demirhan-1

Girne

Girne Merkez-15 / Lapta-5 / Alsancak-7 / Dikmen-1/ Karakum-2/ Zeytinlik-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-1/ Aşağı Girne-3 / Yukarı Girne-1/ Ozanköy-1/ Çatalköy-3 / Karşıyaka-2 / Edremit-1/ Boğazköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Baykal-2 / Gülseren-2/ Piyale Paşa-1 / Karakol-3 / Tuzla-2 / Çanakkale-1/ Sakarya-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1 / Bostancı-3

11 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.364

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 111

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20

Yerel Vaka Sayısı: 90 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 52

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.596. 981

Toplam Vaka Sayısı: 9066

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8070 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 960

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 825

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 67 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1318

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 338
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 254

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3427

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.708

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:41
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