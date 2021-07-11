KKTC'de Yerel Patlama!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.364 olup, 90'ı yerel 111 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 90 kişi ise yerel vakadır.
24 kişi Lefkoşa, 46 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1 / Hamitköy-6/ K.Kaymaklı-2/ Göçmenköy-3 / Çağlayan-1/ Haspolat-1/ Düzova-1/ Yenişehir-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-4 / Metehan-1/ Demirhan-1
Girne
Girne Merkez-15 / Lapta-5 / Alsancak-7 / Dikmen-1/ Karakum-2/ Zeytinlik-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-1/ Aşağı Girne-3 / Yukarı Girne-1/ Ozanköy-1/ Çatalköy-3 / Karşıyaka-2 / Edremit-1/ Boğazköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Baykal-2 / Gülseren-2/ Piyale Paşa-1 / Karakol-3 / Tuzla-2 / Çanakkale-1/ Sakarya-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1 / Bostancı-3
11 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.364
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 111
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20
Yerel Vaka Sayısı: 90
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 52
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.596. 981
Toplam Vaka Sayısı: 9066
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8070
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 960
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 825
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 67
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1318
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 338
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 254
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3427
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.708