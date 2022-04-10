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KKTC’deki ekonomik duruma ve sorunların çözümüne dair görüşler paylaşıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti Ankara temaslarını tamamladı..

10 Nisan 2022 Pazar 12:49
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KKTC’deki ekonomik duruma ve sorunların çözümüne dair görüşler paylaşıldı

Heyetin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yaptığı toplantıda KKTC’deki ekonomik duruma ve sorunların çözümüne dair görüşler paylaşıldı..

Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirdiği Ankara ziyaretini tamamladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleşen toplantıda ve Birlik Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu’nun heyet onuruna düzenlendiği iftar yemeği sırasında KKTC’deki ekonomik duruma ve sorunların çözümüne dair görüşler paylaşıldı; yapılan konuşmalarda, Türkiye-KKTC ilişkileri de değerlendirildi.

Toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörü Halil Afşarata da katıldı.

KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde yaptığı konuşmada, Covid-19 pandemisinin KKTC ekonomisine etkilerini değerlendirerek, özellikle kamu reformu ve e-devlet dönüşümünün ne kadar gerekli ve geç kalmış olduğunun bu süreçte daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Deniz, bundan sonraki süreçte bu konudaki çalışmaların ihmal edilmemesi gerektiğini ve bu çalışmalara Türkiye’nin vereceği desteğin hayati önemde olduğunu vurguladı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, gerçekleşltirdiği temaslar hakkında yaptığı değerlendirmede KKTC’nin sorunları ve çıkış yolları konusundaki görüşleri paylaşma olanağı bulduklarını ve birlikte çalışma isteğini teyit ettikleriniifade etti…

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