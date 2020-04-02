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KKTC’deki Esnafa 3.5 Milyar TL’lik Destek Kredisi

KKTC’deki tüm sektörlerin en alt limit olarak 25 bin TL den en yüksek 225 bin ve 500 bin liraya kadar yıllık yüzde 4 buçuk faizle kredi kullanabilecek

02 Nisan 2020 Perşembe 14:13
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KKTC’deki Esnafa 3.5 Milyar TL’lik Destek Kredisi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu, ülke genelinde yaşanan ekonomik krizi atlatabilmek adına Türkiye Cumhuriyeti TESKOMB’a bağlı olarak KKTC’de de esnafa yönelik destek kredisi dağıtılacağını açıkladı. 

Altuncuoğlu yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi üzerinden 3 buçuk milyar TL tutarında bir kredinin hazır olduğunu ve bunun hızlı bir şekilde esnafa dağıtılacağını söyledi.

Altuncuoğlu, “Kredinin dağıtılmasında desteğini yanımızdan eksik etmeyen Ekonomi ve Enerji Bakanı’mız Hasan Taçoy’a, bu kredinin ülkemize gelmesi için büyük uğraşlar veren Türkiye TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi. 

Altuncuoğlu, “KKTC’deki tüm sektörlerin en alt limit olarak 25 bin TL den en yüksek 225 bin ve 500 bin liraya kadar yıllık yüzde 4 buçuk faizle kredi kullanabileceklerini ve kooperatifimiz üzerinden  faydalanabileceklerini esnafınıza müjdelemek istiyoruz” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kemal AltuncuoğluKoronavirüsCoronavirüsEkonomi
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