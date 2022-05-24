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KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları 134 bin Euro dolandırdı

Sahtekârlıkla Para Temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.F mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Mayıs 2022 Salı 11:25
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KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları 134 bin Euro dolandırdı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, olguları aktardı.

Polis, huzurunuzda bulunan Zanlı M.F'nin “Sahtekarlıkla Para Temini " suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Mart 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında Lefkoşa'da sakin zanlı M.F'nin gerçekte emlakçı olmadığı halde yalan beyanda bulunarak KKTC'de bulunan mallarının satışına yardımcı olacağı gerekçesi ile Panayiota Pontikou' dan 20.000 Euro, Agnes Gavrielidou'dan 40.000 Euro, Savvas Hadjıcostas'tan 30.000 Euro, Antonio Leonıdou'dan 4100 Euro, Simoni Papaleontıou'dan 40.000 Euro toplamda 134,100 Euro parayı sahtekârlıkla temin ettiğini belirtti.

Polis, 18.06.2018 tarihinde Zanlının temin edilen açık ifadesinden Agnes Gavrielidou, Panayiota Pontikou, Antonio LEONIDOU'yu tanıdığı ve KKTC'de var olan emlaklarını araştırmak için her birinden 2000 EURO para aldığını anlattı.

Polis, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'nden temin edilen yazıdan birliğe üye olmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, Asbank Ltd.'den temin edilen ifadeden ve dökümlerden zanlının Euro hesabına dışarıdan 15 bin 970 Euro yatırım olduğu tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

 Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının 8 bin TL nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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