Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
banner107

KKTC’deki Sanayi Bölgelerine Türkiye’den Destek

Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, KKTC’deki organize sanayi bölgelerindeki yönetim, denetim ve işletim etkinliğini artırmak amacıyla başlatılan yasal çalışmalara sağlanan teknik ve altyapı desteğinin ekonomiye önemli katma değer oluşturacağını ve üreten KKTC'ye yönelik önemli bir adım olacağını vurguladı

10 Ekim 2021 Pazar 12:23
38 Okunma
KKTC’deki Sanayi Bölgelerine Türkiye’den Destek
banner108

KEİ Ofisi,Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan başkanlığındaki heyetin bu çerçevede KKTC’ye yaptığı temaslarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, heyet, organize sanayi bölgelerinin reformunu öngören Cumhuriyet Meclisi gündemindeki Organize Sanayi Bölgesi yasa tasarısı çalışmalarına ve devam eden altyapı yatırımlarına destek amacıyla inceleme ve karşılıklı teknik çalışmalar yapmak üzere ülkede temaslarda bulundu.

Heyet, saha ziyaretleri kapsamında Lefkoşa, Haspolat, Alayköy, Gazimağusa ve Güvercinlik’te yer alan organize sanayi bölgeleri ve bu bölgelerde faaliyet gösteren birçok sanayi tesisinde incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bürokratları ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası uzmanları da hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından kabul edilen heyet, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile de görüştü.

“ÜRETEN KKTC”YE DESTEK

KEİ açıklamasında ayrıca TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakanı Ersan Saner arasında 3 Mart 2021’de imzalanan 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda, Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesi yapımı ile diğer organize sanayi bölgelerinde altyapı yatırımlarına kaynak ayrılması öngörüldüğüne işaret edildi.

Anlaşma eki 2021 Eylem Planı’nda mevcut yasal düzenlemenin, organize sanayi bölgelerindeki yönetim, denetim ve işletmesinin etkinliğinin artıracak şekilde reform edilmesinin de yer aldığı kaydedildi.

2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda, sanayi ve ticaret sektöründe, Alayköy Organize Sanayi bölgesinin atık su arıtma sistemi ihtiyacının karşılanması için 7 milyon TL, bölgenin tellenerek güvenliğinin sağlanası için 2 milyon TL olmak üzere toplamda 9 milyon TL olmak üzere harcama yetkisi verildi. Her iki proje için ihale süreçlerinde sona gelindi. Diğer bölgelerde yapılacak altyapı yatırımları için ise projelendirme ve keşif çalışmaları devam ediyor. 

Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Ve Ekonomik İşbirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Mağusa'da İlçe Başkanını seçiyor
UBP Mağusa'da İlçe Başkanını seçiyor
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
“Uluslararası Karikatür Sergisi” Açıldı
“Uluslararası Karikatür Sergisi” Açıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim