"KKTC’deki soydaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruyacağımızı defaatle söyledik"

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, İstanbul’da düzenlenen Dördüncü Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne katıldı.

Arıklı zirvede, KKTC’nin enerji politikaları konusunda konuştu.

Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez de yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’de KKTC ve Türkiye’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na vermiş olduğu sahalarda bugüne kadar 8 sondaj yapıldığını anlattı.

Bölgede yapılmış sondaj çalışmalarda bazı olumlu işaretler olduğunu belirten Dönmez, “Belki onlara yakın sahalarda yeni sondaj kuyusu açabiliriz. Yavuz Sondaj Gemimizin uzun süreli bakım çalışması var. Şu anda o periyot içerisindeyiz. Bu bittikten sonra orada sondajlara başlayacağız.” dedi.

Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının kontrolü ve erişimi konusuna da değindi.

Kaynakların ülkeler arasında ihtilaf konusu olduğuna işaret eden Bakan Dönmez, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki soydaşlarımızın uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatleri koruyacağımızı defaatle söyledik. Masadan kaçan taraf olmadığımızı söyledik” dedi.





