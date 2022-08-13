Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden...

KKTC’deki “süt fazlalığı” A101’e satılıyor

Tarım Bakanı Oğuz, ülkedeki “süt fazlalığının”, Türkiye’deki iktidara yakınlığıyla bilinen “A101” isimli marketler zincirine “pazarlanacağını” açıkladı.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:28
205 Okunma
KKTC’deki “süt fazlalığı” A101’e satılıyor


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’deki iktidara yakınlığıyla bilinen “A101” isimli marketler zincirin Satın Alma Grup Müdürü Emre Borazancı ve KKTC temsilcisi Dengiz Pınar ile görüştü.

Oğuz, ülkedeki “süt fazlalığının” A101’e pazarlanacağını ifade ederek, “A101 üretim sanayisini tehdit ve rekabet altına almak amacıyla gelmiyor” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, A101 yetkilisi Borazancı, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde, Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci ve bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.

A101 Satın Alma Grup Müdürü Borazancı kabulde yaptığı konuşmada, süt fazlalığı olduğu dönemlerde bu miktarın eritilmesi taleplerinin olduğunu ve bu konuda destek beklediklerini dile getirdi. Borazancı, A101’in Türkiye'de 81 ilde şubesi olduğuna vurgu yaparak en büyük market zincirleri içerisinde etkin ve güvenilir bir kurum olduğuna da dikkati çekti.

Oğuz: “A101 öncülüğünde girişim başlatıldı”

Bakan Oğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böyle bir talebin hayata geçmesi ile hem ülke hem de üretim sektörü adına önemli bir kazanım sağlanacağını  belirtti.

Bakan Oğuz konuşmasında ülkedeki fazla sütün oluşturduğu arz talep dengesinin önemine değinerek, hayvan üreticilerinin mağdur olmaması, ürünün gerçek değeri konusunda aradaki bu farkın eritilmesiyle, A101 öncülüğünde girişim başlatıldığını belirtti.

Bunun ülke ekonomisi ve üreticiler açısından da önem arz ettiğine değinen Bakan Oğuz, covid döneminde süt fazlalığının pazarlanması ile yaşanan sıkıntıları hatırlattı. O dönem Türkiye'de çeşitli kurumlara müracaat ettiklerini dile getiren Oğuz, ülkedeki süt ürünlerini pazarlayarak o dönem yaşanan soruna çare üretildiğini söyledi.

Amaçlarının ülkedeki üretimin devamlılığı olduğuna vurgu yapan Oğuz, sütün gerçek değerinden pazarlanmasının üretici için de önem arz ettiğine değindi.

Oğuz açıklamasını şöyle sürdürdü;

‘’Bizim buradaki amacımız, ülkedeki üretimin devamlılığıdır. Devamlılığı olurken de süt özne’dir. Bu nedenle sütün gerçek değerinde pazar bulması önemlidir. Tabi bunu yaparken buradaki kurulu sermayeyi, yani imalat sektörünü unutmamak gerekiyor. Bizim ayni anda hem hayvan üreticilerinin üretimini destekleme yanında imalatçılar için de süt ve süt ürünlerinde özellikle hellim tescili ve Yeşil Hat Tüzüğü’ne göre Avrupa Biriği’ne satılması konusunda bir takım çalışmalarımız var.

Hellimin tescillenmesi yanında Türkiye'deki uygun olmayan üretimler bizim elimizi daha da güçlendiriyor. Bu bize ürünümüzün gerçek değerini bulması için fırsat sağlamaktadır. Bizim buradaki amacımız; içerideki düzeni bozmadan ama içerideki düzende de bir fazlalık varsa, bunu A101 gibi güvenilir kuruluşlar vasıtasıyla ortadan kaldırmaktır.

Şunun da bilinmesi gerekiyor; A101 üretim sanayisini tehdit ve rekabet altına almak amacıyla gelmiyor. A101, ülkemizden fazla olan sütü imaltçılar vasıtasıyla alacaktır. Biz bu çerçevede ilerleyeceğiz.’’

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan önemli mesaj...
Tatar'dan önemli mesaj...
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 48’inci yıl dönümü…
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 48’inci yıl dönümü…
Öğretmenlik sınavları bugün yapılıyor
Öğretmenlik sınavları bugün yapılıyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim