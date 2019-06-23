KKTC’den 5 Belediye Başkanı İtalya’da Cittaslow Genel Kurulu’na Katıldı

Kuzey Kıbrıs’ta Cittaslow unvanı taşıyan belediyelerin başkanları, İtalya’daki Cittaslow genel kuruluna katıldı. Cittaslow hareketinin 20’nci yılının kutlandığı bu yıl, İtalya’nın Orvieto şehrindeki toplantıda, Tatlısu Belediyesi’ne de üyelik belgesi takdim edildi. Böylece KKTC’deki Cittaslow unvanlı belediyelerin sayısı resmen 5’e yükseldi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’la birlikte Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Teknik Koordinatörü Hasan Karlıtaş, uluslararası organizasyonun bugün tamamlanan genel kurulunda Kuzey Kıbrıs’ı temsil etti.

TAK muhabirinin soruları üzerine açıklama yapan Karlıtaş, 1999'da İtalya'da başlayan, çevreci ve insani duyguları olan sakin yaşam hareketi olarak tanımlanan Cittaslow’un bu yıl 20’nci yılını kutladığını belirtti. Hasan Karlıtaş, 350 belediye başkanı veya Cittaslow gönüllüsünün, 20 - 23 Haziran da İtalya'nın ortaçağ özellikleri olan Orvieto şehrinde buluştuğunu söyledi.

Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyelerinin de bu uluslararası ve çok önemli organizasyonda yerini aldığını kaydeden Karlıtaş, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ulusal Ağ Başkanı ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin toplantıda bir sunum yaptığını belirtti.

Karlıtaş, Orçan’a üyelik belgesinin Uluslararası Cittaslow Başkanı Stefano Pisani ve Genel Sekreteri Pier Giorgio Olivetti’nin verdiğini belirtti

“Tanınmamış bir ülkenin belediyelerinin, böylesi büyük bir etkinlikte kendi kimliği ile yer alması çok önemli” diyen Karlıtaş, toplantının başarılı geçtiğini bildirdi.

Öte yandan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Cittaslow üyelik belgesini almasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cittaslow üyelik belgemizi aldık. Özelde Tatlısu'ya genelde ülkemize hayırlı olsun. Bu belgeyi almamızda tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Cittaslow Birliği’nin koordinasyon toplantısı 8- 10 Kasım’da KKTC’de yapılacak.