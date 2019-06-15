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KKTC’den kanunsuz çıkış yapan 6 kişi tespit edildi

Yardımcı olan 3 kişi de tutuklandı

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:25
KKTC’den kanunsuz çıkış yapan 6 kişi tespit edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı önceki gün Esentepe sahilinin 5 deniz mili  açığında , KKTC’den kanunsuz olarak çıkış yaptıkları tespit edilen Bangladeş uyruklu 6 erkek şahsı tekne içerisinde tespit etti.

Polis açıklamasında,  Bangladeşliler ile,  KKTC’den yasa dışı yollardan çıkmalarına yardımcı oldukları  tespit edilen,  O.Z. (E-36), M.Ö.(E-40) ve M.A.T’nin (E-55) tutuklandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sahil Güvenlik KomutanlığıKanunsuz çıkışKKTCTutuklamaHaberGündemKıbrıs
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Caitlyn_Brain 2019-06-15 16:04:41

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