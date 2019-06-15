KKTC’den kanunsuz çıkış yapan 6 kişi tespit edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı önceki gün Esentepe sahilinin 5 deniz mili açığında , KKTC’den kanunsuz olarak çıkış yaptıkları tespit edilen Bangladeş uyruklu 6 erkek şahsı tekne içerisinde tespit etti.
Polis açıklamasında, Bangladeşliler ile, KKTC’den yasa dışı yollardan çıkmalarına yardımcı oldukları tespit edilen, O.Z. (E-36), M.Ö.(E-40) ve M.A.T’nin (E-55) tutuklandığı belirtildi.
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