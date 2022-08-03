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KKTC’den sınır dışı edilen Mark Buddle Türkiye tarafından Avustralya’ya iade edildi

Avustralya'nın en büyük çetelerinden birinin lideri olan ve uyuşturucu trafiği için çete oluşturduğu gerekçesiyle Interpol tarafından aranan Mark D. Buddle, ülkesinde yargılanmak üzere Türkiye tarafından Avustralya’ya iade edildi.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:23
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KKTC’den sınır dışı edilen Mark Buddle Türkiye tarafından Avustralya’ya iade edildi
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"Comancheros" adlı çetenin lideri ve “Avustralya'nın en çok aranan adamı” olarak tanımlanan Mark Buddle, bugün Avustralya’da Darwin Havalimanı'nda gözaltına alındı.

-Uyuşturucu getirmekle suçlanacak… Cevaplamadığı iddialar var

Buddle, bir cinayet soruşturmasında adının geçmesinin ardından 2016 yılında Orta Doğu'ya kaçmıştı.

Avustralya yerel basınında çıkan haberlere göre, 37 yaşındaki Buddle, Avustralya ile iade anlaşması olmayan Kuzey Kıbrıs'a yerleşmeden önce bir süre Dubai’de yaşadı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Buddle’ın varlığının "kamu düzeni ve güvenliği açısından sakıncalı" olduğu için Temmuz ayı başlarında KKTC’den sınır dışı edildiği belirtildi. Buddle daha sonra iade anlaşması olan Türkiye'ye gitti.

Buddle, 2021'de Melbourne'e piyasa değeri 40 milyon Avustralya Doları (27 milyon ABD Doları, 22 milyon Sterlin) olan kokain ithal etmekle suçlanıyor.

Buddle, her biri ömür boyu hapis cezası gerektiren iki ayrı suçlamayla karşı karşıya.

Avustralya Federal Polisi, Buddle'ın sevkiyatını ABD'deki memurları ve FBI tarafından gizlice izlenen bir uygulama kullanarak düzenlediğini söyledi.

Polis, Buddle'ın 2010 yılında Sydney'de bir güvenlik görevlisinin vurularak öldürülmesiyle ilişkili olduğunu da belirtti.

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