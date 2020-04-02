Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

KKTC’den Türkiye’ye bir uçuş seferi daha : Başvurular Elçiliğe

KKTC’den Türkiye’ye gitmek isteyenler 4 Nisan’daki uçuş için başvuru yapabilecek.

02 Nisan 2020 Perşembe 15:25
2003 Okunma
KKTC’den Türkiye’ye bir uçuş seferi daha : Başvurular Elçiliğe

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan vatandaşları için 4 Nisan’da bir sefer daha gerçekleştirileceğini duyurdu.

Duyuruda, dün Ercan Havalimanı’ndan Gaziantep’e bir uçuş gerçekleştirildiği belirtildi ve 4 Nisan Cumartesi günü de Türkiye’ye bir sefer daha yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Sözkonusu seferle Türkiye’ye gidecek olan vatandaşların 14 gün zorunlu karantinaya tabi olacakları vurgulandı, ancak hangi şehirde karantinaya alınacaklarının bilahare belli olacağı kaydedildi.

Uçuşun saati ve varış noktasının, karantina imkanının hangi ilde sağlanabileceği hususunun kesinleştirilmesinin ardından duyurulacağı ve varış noktası belirlendiğinde ilgili şirketin bilet satışına başlayacağı belirtildi.

Bu şartlarla Türkiye’ye dönüş yapmak isteyenlerin şu telefonlar aracılığıyla ilgili şirketten biletlerini alabilecekleri ifade edildi:

0 850 441 20 20

0 533 826 09 03

0 533 884 11 17

0 533 852 33 95

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, KKTC’den Türkiye’ye deniz yolu ile yolcu olarak ulaşımın bundan böyle bir müddet mümkün olamayacağını da hatırlattı.

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa BüyükelçiliğiKKTCKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mağdur 2020-04-02 17:24:15

Biz elçilikten haber duyuru bekliyoruz gündem kıbrıstan haber geçiyor, böyle bir saçmalık olabilir mi ? Gündemkıbrıs nedir ya? 120 kişilik uçuş, haberi 2 saatte 1600 kişi okuyor, 3 kişi var onlardan bilet alınıyor bizim mağduriyetimiz nasıl karşılanacak? gemi biletlerimizi iptal ettiniz daha iadeye dair ufak bir açıklama bilek yok sen bu insanları nasıl bu şekilde mağdur ortada bırakırsın?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ergazi’de traktör kazası! Bir ağır yaralı!
Ergazi’de traktör kazası! Bir ağır yaralı!
Töre, mahkumlara korana affı istedi!
Töre, mahkumlara korana affı istedi!
Özersay: “Bu suçu işleyenler cezasız kalmayacak”
Özersay: “Bu suçu işleyenler cezasız kalmayacak”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim