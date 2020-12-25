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KKTC’den Türkiye’ye gidişlere PCR testi zorunluluğu geldi

Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolculardan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR sonuç belgesi istenecek.

25 Aralık 2020 Cuma 19:10
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KKTC’den Türkiye’ye gidişlere PCR testi zorunluluğu geldi

Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolculardan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR sonuç belgesi istenecek.

Söz konusu uygulama KKTC’yi de kapsıyor. KKTC’den Türkiye’ye gidecek olan yolcular son 72 saat içerisinde PCR testi yapmak zorunda.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında TC Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.

Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından bir paylaşım yaptı. "Artık PCR (-) testi zorunluluğu var" diyen Ekşi, "Kovid ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın isteği doğrultusunda 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolcularımızdan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecektir" paylaşımında bulundu.

Son Güncelleme: 25.12.2020 20:38
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