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KKTC’den Türkiye’ye taziye

İdlib’te Rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu gelen şehit haberleri üzerine KKTC’den Türkiye’ye taziye ve destek mesajları geldi.

28 Şubat 2020 Cuma 00:27
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KKTC’den Türkiye’ye taziye

İdlib’te Rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu gelen şehit haberleri üzerine KKTC’den Türkiye’ye taziye ve destek mesajları geldi. 

Ersin Tatar: “Terörü durdurmak, Türkiye’ ye yönelik tehditlere rmek üzere İdlip’te bulunan Türk askerine yapılan hain saldırı sonucu mehmetciklerimizin şehit düşmesini, çok sayıda kardeşimizin yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Şahsım ve hükümetim adına Türkiyemizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.”

Hasan Taçoy:İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun.”

Dursun Oğuz: “BAŞIN SAĞ OLSUN TÜRKİYE’M İdlib’de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim.”

Tolga Atakan : "İdlib’den gelen haberler çok üzücü.. Uzun bir gece olacak. Şehitlerimize Tanrıdan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız Türk askeriyle

Kudret Özersay : İçimiz acıyor, Türk Halkının başı sağolsun. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum, Türkiye’nin ve Türk Halkının yanındayız.

Son Güncelleme: 28.02.2020 02:38
Anahtar Kelimeler:
İdlibSuriyeTürkiyeTaziye
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