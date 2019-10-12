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KKTCELL'in 20’inci kuruluş yıldönümü kutlaması yapıldı

12 Ekim 2019 Cumartesi 14:12
KKTCELL'in 20’inci kuruluş yıldönümü kutlaması yapıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in (KKTCELL) 20’inci kuruluş yıldönümü kutlamasına eşi Meral Akıncı’yla katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı Elexus Hotel’de gerçekleştirilen etkinlikte, 20 yıl önce, KKTCELL’in kuruluş gününde, Başbakan Yardımcısı olarak KKTCELL’in açılış coşkusunu yaşadığını belirterek, “KKTCELL ailesine nice yirmi yıllar diliyorum” diye konuştu.

“MOBİL TELEFON HİZMETİNİN ÜLKEYE GELMESİNDE DÖNEMİN BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI SALİH MİROĞLU’NUN BÜYÜK KATKILARI OLDU…”

20 yıl önce, dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Salih Miroğlu’nun mobil telefon hizmetinin ülkeye gelmesinde büyük katkıları olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “KKTCELL’in bu topraklarda yer etmesine Salih Miroğlu’nun büyük katkısı olduğunun bilinci içerisinde bu duygumu sizlerle paylaşmak istedim… O’na da, vefa duygusunun bir gereği olarak rahmet dileklerimi iletiyorum…” dedi.

KIBRIS’IN HER İKİ YAKASINDA KARŞILIKLI İLETİŞİM OLANAKLI HALE GELDİ…”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, KKTC’de hizmet veren diğer operatörle birlikte hizmetlerine bir yenilik daha eklediklerini, İsviçre’deki bir merkez üzerinden, Kıbrıs’ın her iki yakasında karşılıklı iletişimin ve data kullanımının olanaklı hale geldiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Bu konuda, KKTCELL’in yapmış olduğu katkılar çok önemli. Bu büyük uğraşa çok ciddi katkı yaptılar… Bu önemli hizmetin gelmesinde diğer operatör ile birlikte gösterdikleri işbirliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor ve daha nice başarılara imza atmalarını diliyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs TurkcellKKTCELLKutlamaHaberGündemKıbrısCumhurbaşkanı Akıncı
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