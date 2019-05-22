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KKTC’nin 35’inci hükümeti bugün kuruldu

22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:46
KKTC’nin 35’inci hükümeti bugün kuruldu
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UBP-HP koalisyon hükümetinin programı imzalandı. KKTC’nin 35’inci hükümeti bugün kuruldu.

UBP-HP koalisyon hükümetinin koalisyon hükümetinin protokolü bu sabah Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda imzalandı.

İki parti başkanı konuşmalarında, güçlü, kararlı ve istikrarlı bir koalisyon hükümeti vurgusu yaptı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar imzadan önce yaptığı konuşmada, 14 Mayıs tarihinde hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ndan aldığını anımsatarak, o günden bu güne geçen süreçte neler yaşandığını anlattı. Halkın Partisi ile koalisyon kurma konusunda bir anlaşmaya vardıktan sonra UBP Parti Meclisi’nin dün akşam varılan mutabakatı onaylamasının ardından bugün UBP-HP koalisyon hükümet protokolünü imzalayacaklarını söyledi.

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Ekonomik açıdan güçlü, meclis çalışmaları açısından kararlı, icraatları açısından kararlı bir çalışma içinde olacaklarını söyleyen Ersin Tatar, içinde bulunulan hassas durumu da dikakte alarak, kararlı ve istikrarlı bir hükümet için yola çıktıklarını vurguladı.

Koalisyon hükümetin kurulması için çalışılan süreç içerisinde, UBP-HP heyetleri arasında çok yumlu çalışılması ve bu aşamaya gelinmesinden, ilerde de uyumlu çalışılacağının anlaşıldığını ve bundan mutlu olduklarını da kaydeden Tatar, “KKTC’nin içinde bulunduğu sıkıntının aşılması için kararlı bir şekilde çalışacağız” dedi.

İki partinin uyum içinde çalışıp halka umut olabileceğini ve KKTC’nin daha mutlu, refah ve müreffeh olacağını, Kıbrıs konusunda da Kudret Özersay’a güvendiklerini söyleyen UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı yürütecek olan Kudret Özersay’ın görevini daha da layıkı ile yapma şansı bulacağını ifade etti.

(BRT)

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da yaptığı konuşmada, ekonomik, siyasal ve Kıbrıs konusunda son derece kritik bir dönemden geçildiği bir dönemde, koalisyon hükümeti kurulması ve ülkenin erken seçime mahkum olmaması adına toplumsal sorumlulukla davrandıklarını söyledi.
Özersay, sorumluluklarının bilincinde olduklarının UBP-HPkaolisyon hükümeti protokolünün girişinde de yer aldığını vurguladı.
Vatandaşın beklediği hızmeti üretmek arzusunda olduklarını anlatan Özersay, Ersin Tatar’ın ekonomik ve mali konulardaki tecrübesinden, hükümetin bu konularda başarı sağlayacağı düşüncesi içerisinde olduklarını ve Tatar’a güvendiklerini söyledi.
Özersay,“ Önümüzdeki dönemde hızlı olmamız gerekir. Vatandaşın beklentilerini karşılamak için canla başla çalışacağız. İyi niyetle sürekli istişare ederek ilerleyeceğimize inanıyorum. Koalisyuonu kurarken yaşanan süreçte diyalog ve iyi niteli çalışmayı gördük. Ülkeye hayırlı olsun” dedi.
HP Genel Başkanı Kudret Özersay konuşmasını, Güçlü kararlı ve istikrarlı bir koalisyon olmasını yürekten diliyorum.” Diyerek tamamladı.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
HükümetKoalisyon
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çok saçma 2019-05-22 11:39:13

sevgili ubp yaşama sansı olmayanlara bir yaşam hakkı ve güçlenmesine vesile olduğunuz için sizi tebrik ederim...bunun acısını sonra çıkacak

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Sarı 2019-05-22 12:13:27

Tatar baskan kim tutar be seni hade bakayım

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karaktersizler 2019-05-22 12:23:30

hristiyan ol, müslüman, katolig ol, kürt ol, papa cı ol, kraliçe ci ol, yahudi ol, suni ol alevi ol..sağcı ol ya da solcu ol amaaaa KARAKTERSİZ OLMA!!! eyyy kudretcik, sen sanıyorsun ki bu hükümet 20 yıllıktır..seçim yine gelecek elbet, bakayım milletvekili çıkabilecekmin dahi..bir de cumhurbaşkanı mış..hoştt

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