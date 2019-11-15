KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü törenlerle kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü törenlerle kutlanıyor.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bugün Lefkoşa Şehitler Anıtı ve Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09.00’da tebrik kabul edecek.

Kutlamaların kalbi her zaman olduğu gibi Lefkoşa Doktor Fazıl Küçük Bulvarı’nda atacak. Tören saat 10.00’da başlayacak ve BRT’den canlı yayınlanacak.

Törenlere katılıp coşkumuza ortak olmak üzere başta Anavatan Türkiye olmak üzere birçok ülkeden konukları ağırlıyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sevincimize ortak oluyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kuruluş yıldönümü dolayısıyla saat 19.00’da Golden Tulip Otel’de resepsiyon verecek.

Gün dolayısıyla başkent Lefkoşa’nın yanı sıra diğer tüm bölgelerde de törenler düzenleniyor.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla iki ayrı tören düzenleniyor. İlk tören saat 14.30’da Zafer Anıtı’nda yer alacak, törende anıta çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 15.00’te yapılacak. Törende halkın bayramı kutlanacak, konuşmalar, şiirler, halk oyunları ve tören geçişi yer alacak. Mehteran konseri saat 15.45’te yapılacak.

GİRNE

15 Kasım dolayısıyla Girne Atatürk Anıtında yer alacak kutlama töreni, 14.30’da başlayacak.

Tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından resmigeçit ile son bulacak.

Mehteran Takımı bugün 15.00-15.30 saatleri arasında Atatürk Büstü önünde gösteri sunacak.

İSKELE

İskele’de 15 Kasım töreni saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak, konuşmalar ve şiirlerin ardından halk dansları ve horon ekibi gösteri sunacak ve resmi geçitle tören sona erecek.

Tören sonrası İskele Belediye Gazinosu’nda İskele Belediyesi tarafından kutlama kokteyli düzenlenecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki ilk tören saat 14.00’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Buradaki törenin ardından müze önüne geçilecek. Törenlerde çelenk sunulacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar, halk oyunları ve resmigeçit düzenlenecek.

LEFKE

Lefke’deki tören ise saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, halkın bayramı kutlanacak, konuşmalar yapılacak, özel defter imzalanacak, şiirler okunacak ve geçit töreni yapılacak.

GEÇİTKALE

Geçitkale’de Kasaba Meydanı’nda saat 09.00’da düzenlenecek törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak.

AKDOĞAN

15 Kasım törenleri kapsamında Akdoğan Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da tören düzenlenecek.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, şiirler okunacak.

MEHMETÇİK

KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mehmetçik’teki tören Belediye Park Gazinosu’nda saat 09:30’da başlayacak.

Törende çelenkler Atatürk Anıtı’na konulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, konuşma ve şiirlerle tören sona erecek.

KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında bugün Girne Limanı’na gidecek TCG Gelibolu (F-493) Fırkateyni ve TCG Anafartalar (S-356) Denizaltısı ile Gazimagusa Limanı’na gidecek TCG BORA (P-338) Hücumbotu, 10:00-12:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

Okçuluk Federasyonu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Yarışması da bugün saat 10.00’da Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılacak.

Tekvando-Karate-Aikido-Kuarsh-Wushu-Muaythai Federasyonu, Cumhuriyet Tekvando Karate Budo Şampiyonası, Girne Avrasya Tekvando Merkezi’nde bugün saat 16.00’da düzenleniyor.

(BRT)