KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümünü coşkulu tören ve etkinliklerle kutlanıyor…

Resmi kutlamalar ise bugün saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak…

Aynı anda 21 pare top atışı yapılacak. Gün dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nda saat 15.00’te; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarının tadilatta olması nedeniyle TMT Anıt’ında ise 15.30’da tören gerçekleştirilecek…

Cumhuriyet Korteji ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünden başlayıp İnönü Meydanı’nda sona erecek…

15 Kasım’da da gün boyu tören ve etkinlikler yapılacak…

Bu kapsamda Lefkoşa Şehitler Anıtı ve Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören gerçekleştirilecek…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09.00’da tebrik kabul edecek…

Kutlamaların kalbi her zaman olduğu gibi Doktor Fazıl Küçük Bulvarı’nda atacak…

Gün dolayısıyla başkent Lefkoşa’nın yanı sıra diğer bölgelerde de törenler yapılacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla yarın(Cuma)akşam saat 19.00’da Golden Tulip Otel’de resepsiyon verecek…

Spor Federasyonları’nın da birçok etkinlik yapacağı 15 Kasım kutlama etkinlikleri çerçevesinde nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak…

(BRT)