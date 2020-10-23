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KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün görevi devralıyor...

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün düzenlenecek törenle görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralacak.

23 Ekim 2020 Cuma 09:05
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KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün görevi devralıyor...

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar bugün saat 15.00’te Cumhuriyet Meclisi’nde ant içecek.

Daha sonra saat 15.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda, saat 16.00’da Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabri’nde, saat 16:30’da Rauf Raif Denktaş Anıt Kabri’nde çelenk koyma törenleri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim ve Tebrik Kabul Töreni ise saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak.

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