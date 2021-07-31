KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Köprülü Tokat’ta Ekoturizm Konferans ve Çalıştayı’na katıldı

20’den fazla ülkenin Büyükelçilerinin ve yurtdışından gelen turizm acentalarının katılımlarıyla gerçekleştilen konferans ve çalıştaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü’de katıldı.

Büyükelçi Köprülü, etkinlikte yaptığı konuşmada, turizm ve yükseköğretim sektörlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan sektörler olduğunu, ancak diğer ülkelerde olduğu gibi bu sektörlerin Covid-19 pandemisinden olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Sıkıntıların aşılması için Hükümetin yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirten Büyükelçi Köprülü, bu kapsamda, bir çok konaklama tesisinin, hijyen standartlarını covid-19 önlemleri doğrultusunda düzenlediğini ve n 'İleri Düzey Hijyen Standartları ve Önlemler Sertifikası”aldığını anlattı.

Büyükelçi Köprülü konuşmasında ayrıca KKTC’nin tarihi, sosyal, kültürel ve doğal kaynaklarının çeşitliliği ile sürdürülebilir seyahat ve ekoturizm uygulamalarına ilişkin bilgi verdi.





