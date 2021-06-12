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“KKTC’nin daha refah ve çağdaş bir konuma gelmesi için çalışmalar sürecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ankara’daki temaslarını BRT’ye değerlendirdi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 08:37
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“KKTC’nin daha refah ve çağdaş bir konuma gelmesi için çalışmalar sürecek”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlü bir devlet olabilmesi için güçlü bir altyapıya gerek olduğunu ifade eden Canaltay, güvenli karayollarının trafik güvenliğini de beraberinde getireceğini söyledi.

Canaltay, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşmesinde, karayollarının altyapısı konularını öncelikli olarak konuştuklarını dile getirerek, bu görüşmede dijitalleşme ve fiber altyapı konularının da gündeme geldiğini ve bu konuda da büyük destek gördüklerini anlattı.

20 Temmuz’da e-devlet binasının temelinin atılacağını hatırlatan Bakan Canaltay, e-devlet projesiyle ülke insanının bilgiye ulaşmasının hızlanacağını ve  resmi işlerin de bu yolla yapılmasıyla devlet dairelerindeki yoğunluğun azalacağını belirtti.

Daireler ve kurumlar arasında işbirliği olabilmesi için çalışma gruplarıoluşturmaya karar verdiklerini de söyleyen Bakan Canaltay, bu gruplarınbir an önce kurulmasının gündemde olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la yaptığı görüşmede ise genel konuların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha refah ve çağdaş bir konuma gelebilmesi için yürütülecek projeleri konuştuklarını anlatan Canaltay, Ankara’dan çok huzurlu bir şekilde ayrıldıklarını ifade etti.

Lefkoşa Kuzey Çevre yolunun açılışının 20 Temmuz günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla yapılacağını söyleyen Canaltay, yolun yapımıyla ilgili kamulaştırma problemleri olduğunu, ancak atılan ciddi adımlar sonucu bu sorunları çözdüklerini söyledi.

Bakan Canaltay, Çayırova yolunun 15 Kasım’da biteceğini, Balalan Yenierenköy yolu çalışmalarının da 15 Kasım’dan hemen sonra başlayacağını vurguladı.

Canaltay, göreve gelişinin ardından çözüm odaklı çalışarak takip yaptıklarını ve bunun da kendilerini başarıya götürdüğünü sözlerine ekledi.
        
        
 

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Resmiye Canaltay
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