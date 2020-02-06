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KKTC’nin ilk elektrikli otomobil şarj ünitesinin tanıtımı yapıldı

KKTC’nin ilk elektrikli otomobil şarj ünitesinin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Girne’de iki noktada hizmet veren şarj üniteleri tüm ilçelere yaygınlaştırılacak.

06 Şubat 2020 Perşembe 15:18
KKTC’nin ilk elektrikli otomobil şarj ünitesinin tanıtımı yapıldı
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra, Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Sanayi Dairesi Müdürü Doğan Şah, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü Olgun Yetişmiş, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ile diğer yetkililerin katıldığı tanıtım etkinliğinde, şarj ünitelerinin teknik özelliklerine ilişkin detaylı bilgi verildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa standartlarına göre üretilen tüm araçlara uyumlu şarj ünitelerinin 26 ülkede daha kullanıldığı ifade edilen tanıtımda, uygun ekipmanla Japon malı araçların da şarj ünitelerini kullanmalarının mümkün olacağı kaydedildi.

Etkinlikte katılımcılara uygulamalı olarak da bilgi verildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yenilenebilir enerjinin geleceğin teknolojisine yön vereceğine işaret ederek, bu yöndeki gelişmeleri KKTC’de de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fosil yakıtların artık terk edilmeye başlandığına ve başta ulaşım olmak üzere, birçok alanda temiz enerjinin alternatif olma yolunda ilerlediğine işaret eden Taçoy, “Geleceğe ulaşmak istiyorsak biz de bu yola çıkmalıyız. Temiz ve yenilenebilir enerji yatırımları özellikle de bizler ada ülkelerinde daha da büyük önem arz etmektedir” dedi.

Taçoy, dünyada gelişen enerji koşullarıyla bu koşulların yarattığı teknolojilere uyum sağlamanın taşıdığı öneme vurgu yaparak, bu gibi yatırımların elektrikli araç kullanımını teşvik edecek yatırımlar olduğunu vurguladı ve bu yönde adım atan şirket temsilcilerine teşekkür etti.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
Elektrikli Otomobil
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