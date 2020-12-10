KKTC’nin ilk Orman Kütüphanesi açılıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı - TİKA, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı iş birliğinde KKTC'de ilk kez bir açık hava Orman Kütüphanesi oluşturuldu.



Yakın zamanda hizmete girecek Orman Kütüphanesinde hem yetişkin hem de çocuk okurlara yönelik kitaplar bulunacak.

Vatandaşların da arzu etmeleri halinde Orman Kütüphanesine kitap katkısında bulunabilecek.

Taşkent Piknik Alanı girişindeki Orman Kütüphanesinde vatandaşlarımızın doğayla içiçe huzurlu bir ortamda kitap okuyarak kaliteli vakit geçirmelerine imkan sağlamak hedefleniyor.