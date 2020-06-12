KKTC’nin kabul edeceği ülkeler 3 farklı kategoriye ayrıldı

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından alınan kararları açıklayan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, “Tek gündemli bir toplantıydı diyebilirim” ifadelerini kullanarak, önümüzdeki günlerde ülkeye yapılacak giriş-çıkış koşullarıyla ilgili, hangi ülkelerden, ne şekilde ülkeye girilebileceği konularında alınan kararları duyurdu.

1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak olan sistemi açıklayan Özersay, ülkeleri 3 farklı kategoriye ayırdıklarını ifade etti.

A, B ve C olarak 3 kategoriye alınan ülkeler ve söz konusu ülkelerden KKTC’ye gelecek olan yolcuların uyması gereken kurallar şöyle aktarıldı:

A-Malta, Bulgaristan Norveç Türkiye, Almanya, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan İsrail, Yunanistan, Danimarka. Bu ülkelerden gelecek olan tüm yolcular, uçağa binmeden 72 saat önce yaptıkları ve sonucu negatif çıkan PCR testleri olacak. Test sonuçları varsa, uçağa binebilecekler ve ülkeye gelebilecekler. Bu test ülkeye gelmeden evvel yapılmak durumunda. İster deniz, ister hava yoluyla, isterse de kara kapısına geldiğinde bu test sonucu olması gerekecek…

B-Çek Cumhuriyeti, Polonya ve başka bazı ülkelerin bulunduğu kategoride –tüm ülkelerin listesi yarından itibaren açıklanacak- çifte PCR denilen yöntem uygulanacak. Ülkeye gelmezden önce PCR testi yapılacak, ülkeye geldiğinde numune alınacak, gideceği yere gidecek, ve test sonucu çıktığında pozitif değilse kalacağı kadar kalacak, pozitifse alınıp hastaneye götürülecek.

C-Bu kategori ise yüksek risk grubunda bulunan ülkeler olarak anılacak. Bu ülkeler içinde ABD, Rusya, Brezilya, Birleşik Krallık ve İran gibi ülkeler olacak. Bu ülkelerden KKTC’ye gelecek olan yolcular, gelmezden önce PCR testi yapmak zorunda, geldiklerinde de bedelini kendileri ödemek kaydıyla 14 gün karantinaya girecek.

Özersay söz konusu 3 kategorinin haftada en az 1 kez, Sağlık Bakanlığı tarafından DSÖ verileri incelendikten sonra güncelleneceğini ifade eden Özersay, “Belki bazı ülkeler daha az risk grubu içerisine de girebilir” dedi.

Söz konusu sistem haricinde bazı istisnaların da söz konusu olacağını ifade eden Özersay, şöyle devam etti:

GÜNEY’DEN GEÇİŞLER 1 TEMMUZ’DA… İLK GEÇİŞTE PCR TEST SONUCU GEREKECEK

“1 Temmuz’dan itibaren Güney Kıbrıs vatandaşları ülkeye giriş yapabilecek. Güney Kıbrıs vatandaşları, KKTC’ye ilk geçişlerinde PCR negatif sonucuyla geçiş yapabilecek. Sonrasındaki geçişlerinde, tesadüfi test yöntemine gidilecek. “

22 HAZİRAN’DAN İTİBAREN GEÇEBİLECEK OLANLAR…

“Bir diğer istisna ise 22 Haziran’dan itibaren, Güney’e geçip çalışan vatandaşlar, ülkede daimi olarak yaşayan Maronitler, Karpaz’da yaşam süren Kıbrıslı Rumlar, Pile’deki vatandaşlar, Güney’de tedavi gören ve eğitim alan vatandaşlar, ilk geçişlerinde PCR testi yaptırma koşuluyla Kıbrıs Rum tarafına geçişleri söz konusu olabilecek. Aynı gün içinde dönmeleri de mümkün olacak. Tesadüfi test yönünde tedbir alınacak.”

TÜRKİYE’DEN GELECEK ÖĞRENCİLERE “KAMPÜS KARANTİNASI” UYGULAMASI

“Bir diğer istisna, 15 Hazirandan itibaren ay sonuna kadar ülkeye Türkiye’den gelecek olan öğrenciler, ilk geldiklerinde karantinaya girip, testleri yapılacak. Sonuçları negatif çıktığı anda kampüs karantinasına girecekler. Kampüs içinde 14 gün karantinada kalacaklar. Herhangi bir ödeme yapmalarına gerek olmayacak. Eğitim Bakanlığı bu konunun denetiminden sorumlu olacak.”

ANKARA VE İSTANBUL’DAN CHARTER SEFER

Özersay son olarak, Türkiye’den KKTC’ye yapılacak 2 farklı charter seferin olacağından söz etti. Özersay, bunlardan birinin, gelecek hafta pazartesi günü İstanbul’dan, bir diğerinin ise gelecek hafta Salı günü Ankara’dan olacağını ifade etti.