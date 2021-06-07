“KKTC’nin kaderini değiştirebilecek bir şans yakalayabilecek”

Aşıkoğlu, “İlk kez TC devleti ile KKTC devleti arasında ihracat eylem planı hazırlanacağını” açıklayarak, “Göreceli avantajlarımızı ilk kez bilimsel şekilde tespit edebileceğiz. Hangi ürünleri satmanın avantajımıza olacağı, hangi ürünlerimizin hangi pazarda şansı var, hangi pazarda şansı yok gibi analizleri içeren çok kapsamlı bir ihracat eylem planı hazırlanacak” diye konuştu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Aşıkoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un geçen haftaki ziyareti sırasında Türkiye hükümeti ile KKTC hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imzalanan protokolü değerlendirdi.

Aşıkoğlu, Türkiye hükümeti ile KKTC hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imzalanan anlaşmada 29 maddenin olduğuna işaret ederek, “anlaşmada yer alan ve 5 alanda gelişme olması halinde KKTC’nin kaderini değiştirebilecek bir şans yakalayabileceğini” ifade etti.

“2 YILDIR KIYI ANLAŞMASININ GÜNCELLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Aşıkoğlu, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında geçmişte imzalanan bir Kıyı Anlaşması bulunduğuna ve bu Kıyı Anlaşması sayesinde KKTC’de üretilen ürünlerin Türkiye’ye ihraç edilme imkânı bulunduğuna işaret ederek, “Bu anlaşma uzun yıllar önce yapıldığı ve güncellenmesi de zaman zaman aksadığı için bugünün sıkıntılarına çare olamıyordu” dedi.

Aşıkoğlu, Kıyı Anlaşması’nın güncellenmesi için iki yıldır çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, “Kıyı Anlaşmasının güncellenmesi konusu 1.5-2 yıldır üzerinde çalıştığımız bir projeydi ve Bakan Erhan Arıklı’nın göreve gelmesiyle birlikte, TC Ticaret Bakanlığı’yla çok daha sıkı bir şekilde bu çalışmaları gerçekleştirdik” diye konuştu.

Aşıkoğlu, gerçekleştirilen görüşmelerin sonunda, var olan Kıyı Anlaşmasının kapsamının genişletilmesi ve KKTC’de üretilen daha fazla sayıda ürünün Türkiye’ye ihracatının sağlanması için karar üretildiğini açıkladı.

“ÇOK KAPSAMLI BİR İHRACAT EYLEM PLANI HAZIRLANACAK”

“Hedefe odaklı, hızlı sonuç alabileceğimiz ve ekonomiyi büyütecek projelere imza atıldı” diyen Aşıkoğlu, şöyle devam etti:

“İlk kez TC devleti ile KKTC devleti arasında ihracat eylem planı hazırlanacak. Göreceli avantajlarımızı ilk kez bilimsel şekilde tespit edebileceğiz. Hangi ürünleri satmanın avantajımıza olacağı, hangi ürünlerimizin hangi pazarda şansı var, hangi pazarda şansı yok gibi analizleri içeren çok kapsamlı bir ihracat eylem planı hazırlanacak.

Gerek Tarım Bakanlığı, gerek biz Ekonomi Bakanlığı olarak, Ticaret Odası ve Sanayi Odası ile iş birliği içerisinde bu eylem planına göre teşviklendirme politikası uygulayacağız. İlk kez planlı ve 3 yıl sürelik bir ihracat eylem planı hazırlanıyor.”

“100 BİN TON MUZ İHRACATI KOTASI”

Aşıkoğlu, “Bu anlaşmada 29 proje var ama bizim için en önemlileri ilk kez Kıbrıs’ta üretilen ve katma değeri olan ürünlerin garantili alım modeliyle Türkiye’ye ihracatının sağlanmasıdır” diyerek şunları kaydetti:

“Bizim için Türkiye’ye 100 ton muz ihracatı kotası açıldı. İlk kez Türkiye’de muz konusunda bizim için bir kota imkânı açıldı ve ilk kez Kıbrıs’ta üretilen muzun garantili alımı söz konusu olacak. Belirlenecek fiyat aralığı içerisinde, Türkiye’deki tarım kooperatifleri veya market zincirleriyle anlaşma yapılacak ve ülkemizde üretilen 100 ton muzun Türkiye’ye ihracatının yapılması sağlanacak.”

“TÜRKİYE, TİCARİ TANITIMLARA KKTC FİRMALARINI DA DÂHİL EDECEK”

Aşıkoğlu, “en önemli projelerden” bir diğerinin ise, Güney Kıbrıs’ın bizi her alanda engellemesi nedeniyle dışa açılma ve dış pazarlarla iletişim kurma konusunda yıllardır yaşanan ciddi sıkıntıların aşılmasını sağlayacak olan tanıtma projesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bu anlamda Türkiye Ticaret Bakanlığı ile birçok konuda mutabık kaldık. Türkiye’nin dünya genelindeki ticari müşavirliklerinde Kuzey Kıbrıs’taki firma bilgilerinin yer alması ve KKTC firmalarının oralarda tanıtılması sağlanacak. Türkiye’nin katılacağı fuarlarda KKTC şirketlerine de hem stant desteği hem de teşvik sağlanacak. Ayrıca Türkiye’nin dış pazarlarda tüm ülkelerle yapacağı ticari görüşmelere Kuzey Kıbrıs’taki ticaret insanları da çağırılacak… Bu üç konu çok önemli çünkü biz ilk kez bu kadar önemli bir networke sahip olacağız ve ürünlerimizin yurtdışına pazarlanması kolaylaşacak.”

“PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLECEK”

Aşıkoğlu, personele hizmet içi eğitim verileceğini de ifade ederek, “Önümüzdeki 6 ay içerisinde, Gümrük, Ticaret, Sanayi ve Posta Dairesi gibi ticaretle ilgili dairelerin personeli Türkiye’ye giderek hizmet içi eğitim görecekler. Hem yeni yasa ve tüzüklerle ilgili hem de gelişen teknolojiyle ilgili daha donanımlı ve eğitimli personele sahip olacağız. Bu gibi alanlarda Türkiye’den çok ciddi destek alacağız” dedi.

“E-TİCARET SAYESİNDE BİRÇOK ENGELİ AŞACAĞIZ”

KKTC’nin siyasi olarak ticaret yapmasının önünde “ciddi engeller” olduğuna da işaret eden Aşıkoğlu, şöyle konuştu:

“Deniz yoluyla, yük gemileriyle veya konteynerlerle toplu şekilde yapılan klasik ticaret sisteminde sorunlarla karşılaşabiliriz ama şu anda dünyadaki insanların yüzde 60-65’kullandığı E-ticaret sistemi ile klasik sistemde oluşan zorluklarla karşılaşmayacağız. KKTC’deki tüm kurumları Türkiye devletinin sahip olduğu tüm ticaret portallarına yerleştireceğiz. KKTC’de üretilen ürünlerin Türkiye’deki portallarda yer alması sayesinde, belki de Norveç’e Türk kahvesi satabileceğiz veya Kıbrıs’ta bir ev kadının yaptığı alıç macunu İtalya’da alıcı bulabilecek. Türkiye PTT ile KKTC Posta Dairesi arasında bu konuda ciddi bir çalışma yapılıyor. Biz de e-ticaretle ilgili 2 yeni yasa hazırlığı içerisindeyiz. 3-4 ay içerisinde hızlı ve transit kargo sorunlarının çözülmesi halinde e-ticaret kapılarının ülkemize sonuna kadar açılacaktır.”