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KKTC’nin tanınmasına yönelik çalışmaların dozu artacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT Özel Yayını’na katılarak açıklamalarda bulundu.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 21:46
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KKTC’nin tanınmasına yönelik çalışmaların dozu artacak

Açıklamalarında Azerbaycan ile KKTC arasında yakınlaşmanın söz konusu olduğuna değinen Tatar, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi heyetinin, KKTC’ye yaptığı resmi ziyareti anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Meclisi’nde konuşma yaparken, Azerbaycanlı vekillerin de mecliste olduğunu anımsatan Tatar, vekillerin KKTC’nin davasına yakın olduğunu, Kıbrıs Türk halkının iki devletli çözümü hak ettiğini söylediklerini dile getirdi.

ŞENTOP'UN KIBRIS VURGUSU...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı sırasında Kıbrıs konusuna vurgu yaptığını söyleyen Tatar, “Pakistan ve Azerbaycan Meclis Başkanlarının olduğu toplantıda Kıbrıs vurgusu yapıldı. Demek ki bir şeyler oluyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek makamlarının KKTC’nin tanınmasına yönelik çalışmalarının dozunu arttığına yönelik açıklamalar yapıldığını kaydeden Tatar, “Bu yönde daha çaba ve gayretler olacaktır” dedi.

"İLİŞKİLERİMİZ YOĞUNLAŞACAK, BU UZUN SOLUKLU BİR MÜCADELEDİR"

Azerbaycan, Pakistan gibi ülkelerden adaya öğrencilerin ve çalışma izni ile gelenlerin olduğunu anımsatan Tatar, “Burada vatandaş olanlar da olmuştur. İlişkilerimiz yoğunlaşacaktır. Bu uzun soluklu bir mücadeledir” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 28.07.2021 22:04
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